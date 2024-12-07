Врач Виноградов: среди россиян с инсультом становится больше людей от 25 до 40 лет

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инсульт

Врач Сергей Виноградов заявил, что инсульт «молодеет», и рассказал, как можно быстро его определить.

Врач-реаниматолог  Виноградов сообщил, что медики различают инсульт и инфаркт головного мозга.

«Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва стенки сосуда, в результате чего кровь попадает в ткань мозга, повреждая его механически. Инфаркт мозга связан с закупоркой сосуда и недостатком кровоснабжения, что приводит к некрозу ткани», - поделился он с «Газетой.Ru».

Виноградов добавил, что при подозрении на инсульт необходимо в первую очередь проверять чувствительность человека – например, можно распрямленной скрепкой уколоть правую и левую стороны тела. Отсутствие реакций является признаком патологического процесса.

Какие симптомы могут указывать на инсульт:
  • Потеря чувствительности одной стороны тела;
  • Перекос, асимметрия лица с одной опускающейся половиной;
  • Нарушение двигательной активности;
  • Судороги;
  • Потери сознания.
Виноградов обратил внимание, что инсульты, настигающие россиян, «молодеют» и все чаще поражают людей от 25 до 40 лет. По мнению врача этому способствуют хронический стресс, малоподвижность и нездоровое питание, полное отсутствие физического труда. Отдельно он выделил атеросклероз и высокое давление – эти проблемы крайне негативно влияют на эластичность и проходимость сосудов. Со временем сосудистые стенки утолщаются и перестают справляться с обычной нагрузкой – последствиями становятся их закупорка или разрыв. Омоложение этих патологий ведет к тому, что молодеет и возраст инсультов, считает специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что кровь может опасным образом сгущаться из-за недостаточного питья воды.

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Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Здоровье
врач-реаниматолог
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