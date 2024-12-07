Врач Виноградов: среди россиян с инсультом становится больше людей от 25 до 40 лет
Врач Сергей Виноградов заявил, что инсульт «молодеет», и рассказал, как можно быстро его определить.
Врач-реаниматолог Виноградов сообщил, что медики различают инсульт и инфаркт головного мозга.
«Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва стенки сосуда, в результате чего кровь попадает в ткань мозга, повреждая его механически. Инфаркт мозга связан с закупоркой сосуда и недостатком кровоснабжения, что приводит к некрозу ткани», - поделился он с «Газетой.Ru».
Виноградов добавил, что при подозрении на инсульт необходимо в первую очередь проверять чувствительность человека – например, можно распрямленной скрепкой уколоть правую и левую стороны тела. Отсутствие реакций является признаком патологического процесса.
Какие симптомы могут указывать на инсульт:
- Потеря чувствительности одной стороны тела;
- Перекос, асимметрия лица с одной опускающейся половиной;
- Нарушение двигательной активности;
- Судороги;
- Потери сознания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что кровь может опасным образом сгущаться из-за недостаточного питья воды.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Виноградов
Здоровье
врач-реаниматолог
Оставить комментарий