Позволяет продлить жизнь на 11 лет: врач рассказал о влиянии ходьбы на обновление клеток

«Больше всего костного мозга находится в костях таза и ног. Когда мы двигаем ногами, ходим, то улучшаем снабжение кислородом и питательными веществами клетки костного мозга и даем возможность этим клеткам размножаться», - объяснил врач aif.ru влияние ходьбы на обновление клеток.

Обычная ходьба позволяет продлить жизнь на 11 лет, таков вердикт ученых. Они подсчитали, что если человек 40 лет и старше будет тратить на ходьбу примерно по 2,5 часа в день, он проживет дольше. Исследователи констатировали, что даже часовая прогулка регулярная прогулка обладает «эффектом долголетия» и может прибавить 3 года жизни.Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал о влиянии ходьбы на обновление клеток – именно благодаря этому она продлевает людям жизнь. По словам медика, клетки организма постоянно изнашиваются и нуждаются в регулярном обновлении. Новые клетки на замену старым берутся из костного мозга, в котором присутствуют гемопоэтические стволовые клетки, из которых образуются клетки крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) и клетки иммунной системы: (нейтрофилы, иммуноциты, лифмоциты). Ухудшение состояния гемопоэтических клеток ведет к нарушению нормального клеточного обновления, из-за чего снижается качество крови и ослабевает иммунная защита, человек начинает больше болеть разными инфекциями.Помимо того, добавил Шишонин, в костном мозге содержатся мезенхимальные стромальные клетки, способствующие образованию хрящевых, костных, жировых и других клеток, которые помогают обновляться внутренним органам.Шишонин подчеркнул, что в целом полезно любое количество ходьбы, но о чем больше человек ходит, тем лучше. В идеале следует совершать получасовую или часовую прогулку перед сном, а в утреннее время – оздоравливающую ходьбу быстрым темпом на улице или на беговой дорожке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что среди россиян, сталкивающихся с инсультом, становится больше молодых людей от 25 до 40 лет

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.