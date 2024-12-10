Курение и малоподвижность: онколог назвала ведущие к разным видам рака вредные привычки

«В 30 процентах случаев именно курение называют причиной формирования опухолей горла, полости рта и мочевыводящих путей. 87 процентов людей, которые заболели раком легких, — это курильщики», - констатировала медик в беседе с « Лентой.р у».

«Малоподвижный образ жизни — еще один фактор риска развития рака. Регулярные тренировки важны не только для фигуры, но и для укрепления здоровья в целом. Спорт помогает нормализовать обмен веществ, гормональный баланс и иммунную систему», - дополнила онколог.

Онколог Магомедова рассказала о главных факторах риска развития рака. Врач заявила, что в этом аспекте особенно вредны затяжные стрессы, отказ от спорта и пагубные привычки. В частности, одним из ведущих провокаторов рака онколог считает курение. По словам Магомедовой, токсичные вещества в сигаретном дыме пагубно влияют не только на дыхательную систему, но и на другие органы.Онколог обратила внимание, что малоподвижность и несбалансированное питание тоже входят в число ведущих к разным видам рака вредных привычек. С ними тесно связана проблема лишнего веса, помогающего возникать опухолям кишечника, молочных желез, органов половой системы у женщин. Крайне вредной привычкой Магомедова назвала постоянное употребление фастфуда и переработанных продуктов – такой стиль питания плохо влияет на кишечный микробиом, что обуславливает возникновение проблем с иммунитетом, и обменом веществ, ведет к повреждению клеток. По словам врача, такие условия становятся благодатной почвой для появления рака.Помимо этого Магомедова посоветовала контролировать потребление алкоголя и свое нахождение под ультрафиолетом. При злоупотреблении спиртным появляются опухоли в пищеводе, молочных железах, печени, в вследствие неумеренного загара – меланомв, базалиома, плоскоклеточный рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может отразиться на организме пристрастие к жареному мясу.

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