Врач Майорова: сочетание некоторых напитков с алкоголем особенно сильно вредит организму

«В первую очередь к особенно вредным относятся сочетания газированные напитки с алкоголем», - констатировала медик в беседе с «Лентой.ру»..

Врач Майорова рассказала, какие миксы алкоголя с другими напитками особенно сильно вредят организму.Майорова уточнила, что газировка ускоряет процесс всасывания алкоголя в кровь, провоцируя быстрое опьянение. Коктейли из сладких газированных напитков со спиртным усиливают обезвоживание организма, к тому же являются калорийными и «помогают» обзавестись лишним весом. Кроме того вредны сочетания сладких и кисло-сладких коктейлей. Сахар и искусственные подсластители, которые содержатся в них, могут провоцировать очень сильные негативные похмельные симптомы.Врач добавила, что потенциально вредным является и смешивание разных типов алкоголя (например, крепких спиртных напитков с пивом или вином). Подобные сочетания резко увеличивают уровень алкоголя в крови и повышают риск алкогольного отравления, опасного своими последствиями.Также Майорова порекомендовала избегать сочетаний алкоголя с энергетиками. Они могут маскировать возникшее опьянение из-за действия кофеина и сахара – это резко увеличивает вероятность пострадать от алкогольного отравления.Врач резюмировала , что в течение вечера следует употреблять только один тип алкоголя, избегая его смешивания с другими напитками, чтобы минимизировать негативные последствия выпитого спиртного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление алкоголя может вызвать развитие синдрома праздничного сердца , о данном нарушении рассказал кардиолог Филипп Копылов.

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