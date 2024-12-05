«Особо вредят сердцу»: врач указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники
Некоторые алкогольные напитки могут с особой силой вредить организму, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.
В новогодние праздники традиционно возрастает употребление алкоголя, с чем связано немало рисков для здоровья. При этом отдельные спиртные напитки могут вызывать наиболее разрушительные для него последствия, – предостерег врач Логинов в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники – к нему относятся напитки с высокой концентрацией сахара.
«Одними из самых вредных напитков являются коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов», - уточнил гастроэнтеролог.
По словам Логинова, в эту группу алкоголя входят следующие напитки::
- Пина колада;
- Мохито;
- Коктейли на основе газированных напитков;
- Сливочные ликеры;
- Энергетические напитки с алкоголем (они «особо вредят сердцу»).
Вот что советует врач для смягчения вреда алкоголя:
- Отдавать предпочтение следует «сухим» напиткам;
- Пить алкоголь лучше из маленьких бокалов, чтобы уменьшить объем его потребления;
- Смешивать алкоголь можно только с водой;
- При приготовлении коктейлей нужно избегать сахаросодержащих компонентов – добавлять в них лучше свежие фрукты или ароматные травы, специи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Логинов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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