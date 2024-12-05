«Особо вредят сердцу»: врач указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники

«Одними из самых вредных напитков являются коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов», - уточнил гастроэнтеролог.

Пина колада;

Мохито;

Коктейли на основе газированных напитков;

Сливочные ликеры;

Энергетические напитки с алкоголем (они «особо вредят сердцу»).

Отдавать предпочтение следует «сухим» напиткам;

Пить алкоголь лучше из маленьких бокалов, чтобы уменьшить объем его потребления;

Смешивать алкоголь можно только с водой;

При приготовлении коктейлей нужно избегать сахаросодержащих компонентов – добавлять в них лучше свежие фрукты или ароматные травы, специи.

В новогодние праздники традиционно возрастает употребление алкоголя, с чем связано немало рисков для здоровья. При этом отдельные спиртные напитки могут вызывать наиболее разрушительные для него последствия, – предостерег врач Логинов в разговоре с «Лентой.ру».Эксперт указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники – к нему относятся напитки с высокой концентрацией сахара.По словам Логинова, в эту группу алкоголя входят следующие напитки::Врач обратил внимание, что, помимо этилового спирта, являющегося потенциальным токсином для организма, люди получают с такими напитками очень большую дозу быстрых углеводов, крайне быстро повышающих уровень сахара в крови. Это может сильно «ударить» по поджелудочной железе, которая будет вынуждена работать в таких обстоятельствах на пределе своих возможностей. Сладкие алкогольные напитки резко повышают вероятность развития панкреатита и провоцируют интенсивное жироотложение в печени – особенно, если их готовят с использованием газировки или к ним подаются закуски, также насыщенные углеводами или жиром.Вот что советует врач для смягчения вреда алкоголя:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что происходит с организмом при сокращении углеводов в повседневном рационе человека.

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