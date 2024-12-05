«Особо вредят сердцу»: врач указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники

197 Фото: https://unsplash.com/photos/photo-of-margarita-glass-T5T1mPwYAGA
алкогольный напиток

Некоторые алкогольные напитки могут с особой силой вредить организму, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.

В новогодние праздники традиционно возрастает употребление алкоголя, с чем связано немало рисков для здоровья. При этом отдельные спиртные напитки могут вызывать наиболее разрушительные для него последствия, – предостерег врач Логинов в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники – к нему относятся напитки с высокой концентрацией сахара.

«Одними из самых вредных напитков являются коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов», - уточнил гастроэнтеролог.

По словам Логинова, в эту группу алкоголя входят следующие напитки::
  • Пина колада;
  • Мохито;
  • Коктейли на основе газированных напитков;
  • Сливочные ликеры;
  • Энергетические напитки с алкоголем (они «особо вредят сердцу»).
Врач обратил внимание, что, помимо этилового спирта, являющегося потенциальным токсином для организма, люди получают с такими напитками очень большую дозу быстрых углеводов, крайне быстро повышающих уровень сахара в крови. Это может сильно «ударить» по поджелудочной железе, которая будет вынуждена работать в таких обстоятельствах на пределе своих возможностей. Сладкие алкогольные напитки резко повышают вероятность развития панкреатита и провоцируют интенсивное жироотложение в печени – особенно, если их готовят с использованием газировки или к ним подаются закуски, также насыщенные углеводами или жиром.

Вот что советует врач для смягчения вреда алкоголя:
  • Отдавать предпочтение следует «сухим» напиткам;
  • Пить алкоголь лучше из маленьких бокалов, чтобы уменьшить объем его потребления;
  • Смешивать алкоголь можно только с водой;
  • При приготовлении коктейлей нужно избегать сахаросодержащих компонентов – добавлять в них лучше свежие фрукты или ароматные травы, специи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что происходит с организмом при сокращении углеводов в повседневном рационе человека.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Логинов
Владимир Логинов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
Включая коктейли и пиво: врач Викулов указал на самые опасные алкогольные напитки
Некоторые спиртные напитки опаснее остальных
Ежедневное употребление алкоголя вредно в любых дозах - врач
Теги : вред алкоголя, советы врачей, Владимир Логинов