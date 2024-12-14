Невролог Гайфутдинов: мигание гирлянд может спровоцировать приступ эпилепсии

«Одна из провокационных проб для выявления эпилепсии, для выявления изменений во время проведения такого исследования, как электроэнцефалограмма, заключается в имитации мигания, как и на гирляндах», - рассказал врач в беседе с Life.ru.

«Если пациент принимает препараты, и они действуют, судорожная активность подавляется. Но есть формы резистентной эпилепсии, которые плохо отвечают на препараты. В таких случаях предотвратить приступы бывает невозможно», - признался врач.

Невролог Гайфутдинов сообщил, что к миганию, которое бывает свойственно новогодним гирляндам, особо чувствительны люди со склонностью к эпилепсии и мигрени. Говоря по-другому, такие люди склонны к пароксизмальной активности.Гайфутдинов объяснил, что мигание или мерцание способствует повышенную активность мозга в зрительной затылочной области, которая раздражается мигающими сигналами, попадающими от глаз. В организме обычного человека действуют механизмы, подавляющие такую нейронную активность. Но у людей, подверженных пароксизмальной активности, подобная система торможения не работает, и область мозга может так сильно активизироваться от стимуляции мигающим эффектом гирлянд, что случаются приступы мигрени или эпилепсии.Невролог констатировал, что помимо лекарствнной терапии, пациентам с эпилепсией обычно даются рекомендации исключать яркие мелькания: им нужно избегать салютов, сварки, рябящих гирлянд, фейерверков, констатировал невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в период новогодних застолий может развиться синдром праздничного сердца

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