Врач Гайфутдинов: переработки провоцируют инсульт, невролог Алехина объяснила это воздействием стресса

"Растет артериальное давление, растет уровень сахара в крови, увеличивается холестерин, появляется состояние хронического воспаления сосудов. Все это — факторы, приводящие к инсультам", — пояснил врач.

"Переработки это прежде всего стресс для организма. Стресс может спровоцировать инсульт по нескольким механизмам", - говорит Андреева.

"Постоянное повышение давления может повредить стенки сосудов и увеличить риск развития инсульта".

"Это способствует образованию тромбов и возникновению тромбоэмболии, которая является одной из причин инсульта".

"Стресс может спровоцировать инсульт через повышение кровяного давления, увеличение вязкости крови, воспаление и оксидативный стресс, а также через изменения в образе жизни, которые могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-невролог.

В беседе с MIR24.TV специалист подчеркнул, что многие в попытках расслабиться из-за плотного рабочего графика прибегают к вредным привычкам, таким как курение и употребление алкоголя. Это приводит к повышению артериального давления, росту уровня сахара в крови и холестерина.Часто к переработкам добавляются низкая физическая активность и малоподвижный образ жизни. Риски проблем со здоровьем увеличивают и генетическая предрасположенность, перенесенная коронавирусная инфекция, а также возраст. В связи с этим Гайфутдинов призвал больше отдыхать, правильно питаться, контролировать давление и уровень сахара в крови и заниматься спортом.рассказала каким образом стресс от переработок может спровоцировать инсульт.Стресс вызывает активацию симпатической нервной системы, что приводит к повышению уровня адреналина и других стрессовых гормонов. Это может привести к сужению сосудов и повышению артериального давления.Стресс может стимулировать выработку коагуляционных факторов и повышение вязкости крови.Повышенный уровень стресса может приводить к активации воспалительных процессов в организме и увеличению уровня оксидативного стресса.Это может способствовать повреждению стенок сосудов и образованию атеросклеротических бляшек, что также увеличивает риск инсульта.Стресс может приводить к изменениям в образе жизни, таким как увеличение потребления алкоголя, курения, недостаточная физическая активность и неправильное питание, что также может увеличить риск инсульта.Ранее МедикФорум писал о полезных для сердца жиров.

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