Врач Мясников: рак кишечника часто наследуется, когда нужно проверяться?

1 601 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-with-hands-stomach-suffering-from-intense-pain_4167105.htm#query=abdominal%20pain&position=15&from_view=search&track=ais
рак кишечника

Врач Александр Мясников и колопроктолог Аслан Байчоров рассказали, как защитить себя от развития смертельно опасного заболевания – рака кишечника.

Известный медик Александр Мясников рассказал в своей программе о здоровье, что рак кишечника является одной из ключевых причин смертности людей, связанной со злокачественными опухолями.

«Еще не так давно рак кишечника был четвертым по количеству смертей, а сейчас уверенно пробивается наверх и молодеет», - констатировал специалист.

Мясников добавил, что колоректальный рак является «немым убийцей»: на той стадии, когда онкологические болезни лечатся, его симптомы заметить практически невозможно. Когда же они становятся заметными, это уже говорит о прогрессирующем злокачественном процессе.

Доктор Мясников обратил внимание, что рак кишечника часто наследуется,

«Один из важных факторов риска — наследственность. Например, опасны ситуации, когда есть синдром Линча или семейный аденоматозный полипоз: речь идет о генетически наследуемой мутации, туда входит и рак простаты, и рак толстой кишки», - пояснил он.

Специалист подчеркнул, что при наследуемом раке кишечника крайне важно проходить профилактические обследования и проверяться на подверженность семейному полипозу. Людям, в семье которых имеются случаи колоректального рака, нужно обсуждать с врачом необходимость прохождения колоноскопии.

«Выполнять колоноскопию надо жестко по правилу: возраст родственника, когда был обнаружен рак минус 10 лет. Например, в 45 лет у вас папа получил рак кишечника, значит, в 35 вам надо делать колоноскопию», - уточнил эксперт.

В свою очередь колопроктолог Аслан Байчоров добавил, что к колоректальному раку могут вести воспалительные заболевания кишечника: например, его предшественником может быть язвенный колит. В его случае нужно контролировать состояние кишечного тракта, при язвенном колите вероятность появления опухолей становится особенно высокой через 10 лет.

Что еще влияет на возникновение рака кишечника:
  • Избыток употребляемого красного мяса (его употребление больше 3 раз в неделю);
  • Недостаток клетчатки в рационе;
  • Ожирение;
  • Малоподвижный образ жизни.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться рак двенадцатиперстной кишки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
Врач Мясников назвал болезни, склонные переходить в рак
Мясников назвал популярный продукт, ведущий к раку кишечника
Врач Мясников назвал болезни, от которых помогает защититься клетчатка
Теги : колоректальный рак, диагностика рака, Александр Мясников