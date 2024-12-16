Врач Мясников: рак кишечника часто наследуется, когда нужно проверяться?

«Еще не так давно рак кишечника был четвертым по количеству смертей, а сейчас уверенно пробивается наверх и молодеет», - констатировал специалист.

«Один из важных факторов риска — наследственность. Например, опасны ситуации, когда есть синдром Линча или семейный аденоматозный полипоз: речь идет о генетически наследуемой мутации, туда входит и рак простаты, и рак толстой кишки», - пояснил он.

«Выполнять колоноскопию надо жестко по правилу: возраст родственника, когда был обнаружен рак минус 10 лет. Например, в 45 лет у вас папа получил рак кишечника, значит, в 35 вам надо делать колоноскопию», - уточнил эксперт.

Избыток употребляемого красного мяса (его употребление больше 3 раз в неделю);

Недостаток клетчатки в рационе;

Ожирение;

Малоподвижный образ жизни.

Известный медик Александр Мясников рассказал в своей программе о здоровье, что рак кишечника является одной из ключевых причин смертности людей, связанной со злокачественными опухолями.Мясников добавил, что колоректальный рак является «немым убийцей»: на той стадии, когда онкологические болезни лечатся, его симптомы заметить практически невозможно. Когда же они становятся заметными, это уже говорит о прогрессирующем злокачественном процессе.Доктор Мясников обратил внимание, что рак кишечника часто наследуется,Специалист подчеркнул, что при наследуемом раке кишечника крайне важно проходить профилактические обследования и проверяться на подверженность семейному полипозу. Людям, в семье которых имеются случаи колоректального рака, нужно обсуждать с врачом необходимость прохождения колоноскопии.В свою очередь колопроктолог Аслан Байчоров добавил, что к колоректальному раку могут вести воспалительные заболевания кишечника: например, его предшественником может быть язвенный колит. В его случае нужно контролировать состояние кишечного тракта, при язвенном колите вероятность появления опухолей становится особенно высокой через 10 лет.Что еще влияет на возникновение рака кишечника:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться рак двенадцатиперстной кишки

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