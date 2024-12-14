Врач Тимощенко: быстрое насыщение и потеря веса могут указывать на рак двенадцатиперстной кишки

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боль в животе

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о симптомы рака двенадцатиперстной кишки, которые появляются в числе первых.

Говоря о первоначальных проявлениях заболевания, врач выделила быстро возникающее чувство насыщения. Такое изменение в работе организма всегда должно настораживать, так как может оказаться «красным флагом», сигналящим о развитии опасного патологического процесса.

Также потенциально опасным симптомом может быть боль в животе, возникающая из-за слишком долгих пауз между приемами пищи. Такие боли в том числе могут возникать ночью.

«Голодные боли, снижение аппетита, быстрое насыщение и резкая потеря веса могут говорить о раке двенадцатиперстной кишки», - предупредила врач Тимощенко в комментарии для.NEWS.ru.

Кроме того, добавила медик, на злокачественное образование могут указывать тяжесть после приема пищи, тошнота, эпизодическая рвота. Тимощенко подчеркнула, что с такими симптомами нужно обязательно обращаться к врачу и проводить необходимые обследования.
 
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Тимощенко
Анастасия Тимощенко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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