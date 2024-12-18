Врач Ломова: алкоголь сочетается не со всеми продуктами на новогоднем столе

«Алкоголь сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому за новогодним столом следует быть осторожнее, чтобы не навредить себе», - посоветовала помнить медик.

Врач Ломова дала советы о том, чем не нужно закусывать алкогольные напитки во время новогоднего застолья.Ломова обратила внимание, что спиртное не нужно закусывать чем-то сладким. По словам врача, спиртные напитки и так содержат сахар – если к ним подбирать еще и сахаросодержащие закуски уровень глюкозы в крови сразу возрастет в несколько раз. Такое сочетание особенно опасно при наличии инсулинорезистентности, диабета, избыточного веса или ожирения.Врач заметила, что люди нередко выбирают в качестве закуски к алкоголю фрукты, считая это полезным. На самом деле так делать нельзя. Фрукты содержат в своем составе фруктозу, которая является одной из разновидностей сахара. В сочетании с алкоголем она создает особенно неблагоприятное действие на поджелудочную железу и печень.Кроме того алкоголь на сочетается с солеными продуктами. Ломова предупредила, что в этом случае дестабилизируется водный баланс, возникает отечность и повышается нагрузка на почки и сердце.Также лучше избегать сочетания спиртного с острыми закусками, поскольку оно негативно влияет на слизистую ткань ЖКТ, способствуя появлению в ней воспаления. Помимо того, очень опасным в сочетании с алкоголем становится жареное мясо – особенно для печени и поджелудочной железы, подчеркнула медик.В заключение Ломова посоветовала на смешивать разные виды алкоголя, а также алкоголь и газированные напитки, и отказаться от употребления коктейлей, рекомендации врач опубликовала « Газета.Ru ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сыр помогает избежать сильного похмелья

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