Нарколог Хоютанова: одним из признаков белой горячки является неадекватность поведения

«Алкогольный делирий или белая горячка возникает как тяжелое осложнение длительного запойного пьянства. Приступы психоза – это знак того, что организм перенасыщен отравляющими веществами».

«Невменяемый больной опасен для окружающих и для самого себя. Справиться с алкогольным психозом в домашних условиях не получится – необходима госпитализация», - подчеркнула нарколог в комментарии для sakhalife.ru

Белая горячка («белочка») или алкогольный делирий является проявлением алкогольного психоза – состояния, спровоцированного острым расстройством психики, возникшим в результате поражения нервной системы алкогольными токсинами. Рассказывая об этом, нарколог Хоютанова заметила:Нарколог назвала одним из признаков белой горячки неадекватность поведения. По словам Хоютановой, начальными симптомами нарушения становятся неусидчивость, суетливость, говорливость. При более значительном поражении психики человек может ощущать галлюцинации (слуховые или зрительные), у него возникают бредовые идеи, проявляются чрезмерное эмоциональное возбуждение или, наоборот, заторможенность.Другой врач-психиатр-нарколог Анна Ноговицына добавила, что в общении с человеком, у которого возникла белая горячка, важно сохранять спокойствие. До приезда скорой помощи его не следует раздражать, дразнить. Держаться предпочтительно на безопасном расстоянии, при этом не нужно упускать его из вида, Также врач посоветовала в такой момент следить за тем, чтобы в его поле зрения не попадали колющие и режущие предметы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться алкогольное поражение печени

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