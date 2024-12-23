Причина ранней смертности: врач рассказала о рисках алкогольного поражения печени

«Алкогольные поражения печени занимают ведущую позицию среди всех заболеваний этого органа по степени распространенности и количеству тяжелых последствий», - сказала терапевт в комментарии для sakhalife.ru.

«Признаки алкогольного поражения печени могут возникнуть также у людей, которые в принципе не страдают зависимостью, но регулярно пьют различные слабые напитки, при этом у них не бывает так называемого синдрома отмены (похмелья)», - пояснила эксперт.

Быстрая утомляемость, часто возникающие слабость, усталость;

Ноющие ощущения, легкая болезненность в правом подреберье;

Тяжесть в животе;

Приступы утренней тошноты без рвоты»

Жажда;

Чувство сухости, горечи во рту (особенно, ночью);

Небольшая отечность ног.

Якутский медик рассказала о рисках, связанны с развитием алкогольной болезни печени. Эверстова констатировала в интервью, что вместе с курением и гипертонией алкогольные патологии печени являются наиболее распространенной причиной ранней смертности. При их возникновении риск развития летального исхода составляет не менее 65%, подчеркнула специалист.Эверстова обратила внимание, что. в последние годы отмечается существенная тенденция к омоложению болезней данного типа – к медикам все чаще попадают мужчины и женщины от 25 до 40 лет. Врач постулировала, что ключевым фактором алкогольного поражения печени является чрезмерное, регулярное и длительное употребление спиртных напитков, не обязательно крепких.Эверстова назвала изменения в работе организма и самочувствии, говорящие о развитии патологических процессов в печени, вызванных приемом алкоголя.На следующем этапе развивается алкогольный гепатит – его признаками являются потеря веса, субфебрильная температура тела, пожелтение глазных склер, кожи, слизистых оболочек, чувство разбитости, чувство распирания в животе и его вздутие, расстройства стула, дискомфорт или боль в правом подреберье. Кроме того, могут возникать повышенная раздражительность, проблемы с памятью, нарушения координации, проблемы со зрением и слухом.Если не обратиться к врачу и не начать лечения, следующим этапом становится уже цирроз печени, предупредила терапевт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни печени называются врачами одной из причин возникающих у людей отеков.

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