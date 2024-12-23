Причина ранней смертности: врач рассказала о рисках алкогольного поражения печени
Врач-терапевт Наталия Эверстова предупредила об опасных осложнениях алкогольного поражения печени.
Якутский медик рассказала о рисках, связанны с развитием алкогольной болезни печени. Эверстова констатировала в интервью, что вместе с курением и гипертонией алкогольные патологии печени являются наиболее распространенной причиной ранней смертности. При их возникновении риск развития летального исхода составляет не менее 65%, подчеркнула специалист.
«Алкогольные поражения печени занимают ведущую позицию среди всех заболеваний этого органа по степени распространенности и количеству тяжелых последствий», - сказала терапевт в комментарии для sakhalife.ru.
Эверстова обратила внимание, что. в последние годы отмечается существенная тенденция к омоложению болезней данного типа – к медикам все чаще попадают мужчины и женщины от 25 до 40 лет. Врач постулировала, что ключевым фактором алкогольного поражения печени является чрезмерное, регулярное и длительное употребление спиртных напитков, не обязательно крепких.
«Признаки алкогольного поражения печени могут возникнуть также у людей, которые в принципе не страдают зависимостью, но регулярно пьют различные слабые напитки, при этом у них не бывает так называемого синдрома отмены (похмелья)», - пояснила эксперт.
Эверстова назвала изменения в работе организма и самочувствии, говорящие о развитии патологических процессов в печени, вызванных приемом алкоголя.
- Быстрая утомляемость, часто возникающие слабость, усталость;
- Ноющие ощущения, легкая болезненность в правом подреберье;
- Тяжесть в животе;
- Приступы утренней тошноты без рвоты»
- Жажда;
- Чувство сухости, горечи во рту (особенно, ночью);
- Небольшая отечность ног.
Если не обратиться к врачу и не начать лечения, следующим этапом становится уже цирроз печени, предупредила терапевт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни печени называются врачами одной из причин возникающих у людей отеков.
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Наталия Эверстова
Здоровье
врач-терапевт отделения неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркологического диспансера
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