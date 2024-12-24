Уролог Муминов: в праздники повышается риск переломов полового органа у мужчин

«В Новый год увеличивается количество всевозможных травм, в том числе и интимного характера. Комбинация алкогольного опьянения и страстной партнерши иногда заканчивается для мужчин переломом полового члена. В праздничные дни, тем более в период новогодних праздников, таких обращений становится намного больше», - об этом врач-уролог Муминов рассказал Life.ru

«При подобных травмах следует немедленно наложить тугую повязку и вызвать скорую», - посоветовал врач.

Врачи напоминают россиянам, что новогодние праздники сопряжены с повышенным риском травм. Уролог Муминов рассказал в интервью, что особая атмосфера Нового года располагает к интимной близости. В то же время, заметил он, в период праздничных новогодних событий и каникул повышается риск переломов полового органа у мужчин.Медик уточнил, что такая травма возникает из-за разрыва белочной оболочки, которая покрывает пещеристые тела мужского полового органа. Чаще всего это происходит при воздействии грубой физической силы, и во многих случаях этому способствует опьянение, предупредил Муминов. По словам уролога, в таких обстоятельствах происходит быстрое кровонаполнение по типу гематомы и возникает вероятность искривления органа.Жахонгир Муминов обратил внимание, что мужчинам с такой травмой нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.Он предупредил, что без профессиональной терапии мужчины с переломом полового органа рискуют столкнуться с серьезными осложнениями: от длительного болевого синдрома до эректильной дисфункции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с кожей могут возникнуть после выпитого алкоголя , об этом подробнее рассказала врач-дерматолог Наталья Михайлова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.