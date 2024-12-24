Уролог Муминов: в праздники повышается риск переломов полового органа у мужчин

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проблемы со здоровьем у мужчин

Врач-уролог Жахонгир Муминов: в период новогодних праздников мужчины чаще страдают от переломов полового органа.

Врачи напоминают россиянам, что новогодние праздники сопряжены с повышенным риском травм. Уролог Муминов рассказал в интервью, что особая атмосфера Нового года располагает к интимной близости. В то же время, заметил он, в период праздничных новогодних событий и каникул повышается риск переломов полового органа у мужчин.

«В Новый год увеличивается количество всевозможных травм, в том числе и интимного характера. Комбинация алкогольного опьянения и страстной партнерши иногда заканчивается для мужчин переломом полового члена. В праздничные дни, тем более в период новогодних праздников, таких обращений становится намного больше», - об этом врач-уролог Муминов рассказал Life.ru.

Медик уточнил, что такая травма возникает из-за разрыва белочной оболочки, которая покрывает пещеристые тела мужского полового органа. Чаще всего это происходит при воздействии грубой физической силы, и во многих случаях этому способствует опьянение, предупредил Муминов. По словам уролога, в таких обстоятельствах происходит быстрое кровонаполнение по типу гематомы и возникает вероятность искривления органа.

Жахонгир Муминов обратил внимание, что мужчинам с такой травмой нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.

«При подобных травмах следует немедленно наложить тугую повязку и вызвать скорую», - посоветовал врач.

Он предупредил, что без профессиональной терапии мужчины с переломом полового органа рискуют столкнуться с серьезными осложнениями: от длительного болевого синдрома до эректильной дисфункции.

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Жахонгир Муминов
Жахонгир Муминов
Здоровье
врач-уролог Научно-клинического центра №2 Российского центра хирургии им. академика Б.В. Петровского
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Теги : перелом пениса, Новый год, Жахонгир Муминов