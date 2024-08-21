Уролог Малик: размер полового органа мужчины связан с размером его носа

«Получить представление о величине мужских гениталий можно не по рукам или ногам – смотреть надо на нос», -доводы врача опубликовало издание Daily Mail

«Было установили, что длина носа у мужчин напрямую коррелирует с длиной их полового органа», - заявила Рена Малик.

Уролог Малик констатировала: размер полового органа мужчины связан с размером его носа, что подтверждается убедительными доказательствами.Медик рассказала об исследовании японских ученых, проводивших измерения всех частей мужского тела. Возраст испытуемых составлял от 30 до 50 лет.Эксперт добавила, что позднее похожее исследование было осуществлено китайскими учеными. В 2023 году они производили соответствующие замеры у мужчин возрастом от 20 до 56 лет. Дополнительно Малик сообщила, что за последние 50 лет величина мужских гениталий увеличилась в среднем на 2,5 сантиметра. Со стороны ученых было выдвинуто предположение о том, что подобный рост обуславливается более ранним половым созреванием, происходящим у мальчиков. Из-за этого в их организме становится больше тестостерона, и, соответственно, увеличивается размер пенисов.Раннее половое созревание исследователи связывают с воздействием разных факторов, в том числе с влиянием социального стресса, а также с влиянием микропластика и химикатов в пище и окружающей среде, которому подвергаются организмы практически всех людей, включая беременных женщин и маленьких детей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, существует ли связь между гинекологическими заболеваниями у женщин и сексуальным воздержанием.

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