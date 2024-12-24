Вызывает воспаление: врачи в Уфе составили ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье

«Потребление спиртного связано с обезвоживанием, из-за которого кожа теряет эластичность и становится сухой покрывается морщинами, подвергается отечности и покраснению. Одутловатое лицо с красным носом, щеками и заплывшими глазами – классический портрет любителя спиртного», - рассказали специалисты.

Медики в Уфе, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, констатировали, что употребление алкоголя негативно влияет на все системы и органы человеческого тела, а частая выпивка является фактором уменьшения продолжительности жизни.Врачи составили ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье людей. Одним из таких эффектов является его. Такое влияние спиртного объяснятся истощением нервной системы, вызванным отравлением алкогольными токсинами.Еще один вредный эффект алкоголя заключается в егоТакже они обратили внимание, что алкоголь. Спиртное угнетает активность пищеварительных ферментов и функцию поджелудочной железы, нарушает работу желудка и печени, разрушает полезную микрофлору кишечника. Кроме того, спиртное. Особенно сильно от воспалительных процессов страдают поджелудочная железа в печень, для которых резко возрастают риски опасных патологий.Другим вредным эффектом алкоголя врачи в Уфе назвали его. При частом употреблении спиртное приводит к повышению артериального давления, способствуя развитию гипертонии и сердечной недостаточности.Вдобавок выпивка. Эксперты обратили внимание, что мужчины, регулярно выпивающие в праздничные дни, гораздо чаще страдают от эректильной дисфункции и проблем с либидо, а женщины, злоупотребляющие спиртным, подвергаются риску бесплодия.Медики предупредили, что даже небольшие дозы алкоголя способны негативно действовать на головной мозг, подавляя центры, ответственные за контроль поведения. В результате человек перестает адекватно оценивать свои действия, сообщает UfaTime.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить у человека белую горячку , возникающую из-за злоупотребления алкоголем.

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