Восстановление печени при отказе от алкоголя: врачи объяснили, сколько времени это занимает

«Для печени алкоголь, каким бы минимальным ни было его количество, всегда остается ядом. На фоне ежедневного употребления даже «лечебных», минимальных доз могут развиваться жировой гепатоз, воспалительные процессы и другие патологии», - объяснила медик в комментарии «Доктору Питеру».

«При жировом гепатозе после полного отказа от алкоголя улучшение заметно через 2–4 недели. При алкогольном гепатите восстановление занимает несколько месяцев. С фиброзом возможно частичное восстановление печени на ранней стадии, но процесс может затянуться на месяцы или год», - рассказала Калюжная.

Врач-инфекционист Вера Сережина напомнила, что печень постоянно работает над обезвреживанием токсинов, которые поступают в организм. Если человек регулярно употребляет алкоголь, который тоже является токсином, его печень начинает функционировать в режиме перегрузки – это ведет к постепенному разрушению органа из-за его подверженности воспалению.Сережина подчеркнула, что способность печени восстанавливаться реализуется только при условии полного отказа от алкоголя. При развитии фиброза или цирроза полное восстановление органа уже невозможно.В целом восстановление печени при отказе от алкоголя является во многом индивидуальным процессом, констатируют медики. На скорость регенерации органа влияют разные аспекты состояния организма, наличие хронических проблем со здоровьем, возраст человека, его стаж употребления алкоголя.Нарколог Марина Калюжная уточнила: если печень уже успела пострадать от последствий употребления спиртного и возник алкогольный гепатит, восстановление органа при отказе от выпивки может занять несколько месяцев.Помимо отказа от спиртного врачи рекомендуют для восстановления печени придерживаться здорового рациона. Из него должны быть исключены жирные, жареные блюда, копчености, сласти – эти продукты утяжеляют нагрузку на печень и увеличивают вероятность обострения воспалительных процессов.Вот совет специалистов: для оздоровления печени нужно пить больше чистой воды и употреблять больше овощей, богатых клетчаткой, а также нежирные белковые продукты, ягоды и фрукт, богатые антиоксидантами, например, цитрусовые и яблоки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был составлен ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье

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