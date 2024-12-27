Теплая вода с содой: стоматолог назвал подручные средства для снятия зубной боли

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зубная боль

Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, что можно использовать в качестве первой помощи при зубной боли.

Неожиданно возникшую в период праздников зубную боль можно облегчить при помощи нескольких подручных средств, сообщил специалист. Одним из таких средств, по словам Хмаренко, является теплая вода с содой. Также можно воспользоваться анальгетиком из домашней аптечки.

«Прежде всего для облегчения зубной боли следует полоскать рот теплой водой с содой. Можно принять нестероидное противовоспалительное средство и противоаллергический препарат — они снимут неприятные ощущения, воспаление и отек», - подсказал Хмаренко.

Он подчеркнул, что после болевого приступа нужно при первой же возможности обратиться к стоматологу – даже если боль утихла, и зуб не вызывает никакого дискомфорта. Хмаренко обратил внимание, что прекращение боли в такой ситуации может означать отмирание ткани, из-за которого человек не испытывает острых ощущений – однако  воспаление при этом остается. Продолжающийся воспалительный процесс чреват распространением инфекции с кровью и лимфой по всему организму, что, в свою очередь,  связано с риском опасных осложнений. Такими осложнениями, например, могут оказаться воспалительные заболевания суставов и сердца, заражение крови. Об этом эксперт предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Чего нельзя делать при лечении больного зуба в домашних условиях?
  • Нельзя использовать теплые компрессы – нагревание только усугубляет воспалительный процесс и нагноение;
  • Нельзя использовать спиртовые настойки для полоскания – они способны вызывать аллергическую реакцию или ожоги слизистых рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как помочь себе при возникшей зубной боли, используя солевой раствор – советом поделилась стоматолог Виктория Радько.

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Антон Хмаренко
Антон Хмаренко
Здоровье
стоматолог
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Теги : зубная боль, первая помощь, Антон Хмаренко
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