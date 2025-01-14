«Вредит здоровью»: врач Булаев рассказал о рисках применения туалетной бумаги

Проктолог Вячеслав Булаев рассказал о рисках применения туалетной бумаги, отметив попутно, что этим средством многие семи пользуются на регулярной основе. Медик констатировал, что ее использование существенно вредит здоровью.Врач Булаев предупредил, что бумага раздражает и травмирует кожу ректальной области, она может легко повредить слизистую оболочку. Если на ней возникают трещины, микротравмы, это способствует тому, что в организм быстро проникают инфекции. Кроме того, бумага не полностью справляется с функцией очищения – после использования остатки продуктов жизнедеятельности все равно остаются на складках. В результате повышается риск воспаления.Наиболее правильным способом очищения является гигиенический душ, подчеркнул врач.Дополнительно Булаев посоветовал следить за тем, чтобы в повседневном рационе питания содержалось достаточное количество клетчатки, это необходимо для полноценной работы кишечника и профилактики запора, сообщил tula.mk.ru До этого врач и телеведущая Елена Малышева порекомендовала отказаться от привычки пользоваться туалетной бумагой, заявив, что даже самая деликатная бумага является небезопасной с медицинской точки зрения. Она отметила, что последствием применения бумаги может стать развитие геморроя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему специалисты советуют не пользоваться влажной туалетной бумагой

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