Врач Таджибова: перегрузка поджелудочной железы жирной пищей обостряет панкреатит

«Поджелудочная играет ключевую роль в пищеварении, вырабатывая ферменты. Кроме того, выполняет эндокринную функцию: синтезирует гормоны, которые попадают в кровоток. В норме пищеварительные ферменты, производимые поджелудочной железой, поступают через ее проток в просвет двенадцатиперстной кишки. Однако при воспалении эти молекулы выбрасываются наружу, что провоцирует самопереваривание тканей органа», - цитирует врача « Москва 24 ».



«Острый панкреатит может угрожать жизни, приводя к опасным осложнениям, вплоть до сепсиса», - предостерегла эксперт.

Врач Ирейхан Таджибова напомнила, что панкреатит представлет собой воспаление поджелудочной железы, при котором происходит отек и повреждаются клетки органа, Медик отметила, что фактически при панкреатите происходит самопереваривание тканей железы, что очень опасно, поскольку она играет крайне важную роль в пищеварительных и эндокринных процессах.Таджибова добавила, что период новогодних праздников поспособствовал росту случаев острого панкреатита. Медик подчеркнула, что обострение панкреатита вызывает перегрузка поджелудочной железы жирной пищей. а также употребление алкоголя. Прежде всего такому панкреатиту подвержены люди с заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей. При наличии в пузыре камней в затрудняется отток желчи, что ведет к застою в протоках, запускающему воспаление.Врач констатировала, что ключевым признаком острого панкреатита являются интенсивные боли в верхней части живота, которые могут отдавать в спину. Параллельно возникают тошнота и рвота, повышается температура тела, падает артериальное давление, могут развиваться обморочные состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем возникает частая изжога

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