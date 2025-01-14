Флеболог Смирнова: носить обувь на плоской подошве вредно

Врач-флеболог Елена Смирнова заявила в комментарии РИА Новости, что носить обувь на плоской подошве — вредно. При этом медик подчеркнула, что высота каблуков не должна превышать трех–пяти сантиметров. Слишком высокие каблуки могут стать причиной ухудшения кровотока икроножной мышцы и проблем с сосудами ног.Если нагрузка на сосуды ног из-за высокого каблука будет постоянной, то может начаться развитие варикоза, предупредила флеболог.Смирнова добавила, что постоянное хождение на высоких каблуках может вести к тому, что в венах будет скапливаться кровь, повышая риск застойных явлений. В результате пострадавший человек будет жаловаться на неприятные симптомы, усталость, боль и тяжесть в ногах.До этого остеопат Владимир Животов рассказал в интервью, что если женщины надевают по какому-то случаю обувь на высоком каблуке, носить ее следует не дольше двух часов в день. Эксперт отметил, что при систематическом ношении обуви на высоком каблуке вызываемые ею наклоны тела, а также изменения в мышцах, костях и внутренних органах, становятся хроническими.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что флеболог Армен Авакян назвал сладости одним из продуктов, чатое употребление которых ведет к варикозному расширению вен

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