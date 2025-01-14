Флеболог Смирнова: носить обувь на плоской подошве вредно

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обувь на плоском ходу

Флеболог Смирнова рассказала, какой должна быть оптимальная высота каблука.

Врач-флеболог Елена Смирнова заявила в комментарии РИА Новости, что носить обувь на плоской подошве — вредно. При этом медик подчеркнула, что высота каблуков не должна превышать трех–пяти сантиметров. Слишком высокие каблуки могут стать причиной ухудшения кровотока икроножной мышцы и проблем с сосудами ног.

Если нагрузка на сосуды ног из-за высокого каблука будет постоянной, то может начаться развитие варикоза, предупредила флеболог.

Смирнова добавила, что постоянное хождение на высоких каблуках может вести к  тому, что в венах будет скапливаться кровь, повышая риск застойных явлений. В результате пострадавший человек будет жаловаться на неприятные симптомы, усталость, боль и тяжесть в ногах.

До этого остеопат Владимир Животов рассказал в интервью, что если женщины надевают по какому-то случаю обувь на высоком каблуке, носить ее следует не дольше двух часов в день. Эксперт отметил, что при систематическом ношении обуви на высоком каблуке вызываемые ею наклоны тела, а также изменения в мышцах, костях и внутренних органах, становятся хроническими.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что флеболог Армен Авакян назвал сладости одним из продуктов, чатое употребление которых ведет к варикозному расширению вен.

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Елена Смирнова
Елена Смирнова
Здоровье
врач-флеболог
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Теги : каблуки, опасность для здоровья, Елена Смирнова
Флеболог Смирнова: носить обувь на плоской подошве вредно
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