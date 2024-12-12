Флеболог Смирнова: узкая одежда и горячие ванны помогают возникнуть варикозу и тромбозу

«В качестве профилактики я бы порекомендовала не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце… Не стоить носить узкую одежду и тесную обувь, следует следить за своим весом и вести активный образ жизни», - сообщила Смирнова в комментарии РИА Новости.

Флеболог Смирнова рассказала, каких пристрастий следует избегать для защиты от развития варикоза и тромбоза. Медик отметила, что этим патологиям помогают развиться, например, узкая одежда и горячие ванны.Флеболог добавила, что риски варикоза и тромбоза существенно увеличиваются при сидячем образе жизни, включая работу, которая требует длительного сидения за столом. Смирнова подчеркнула, что в этом случае нужно как можно чаще менять положение ног, выполнять ими упражнения, вращения и вдобавок заниматься лечебной физкультурой. В частности, медик порекомендовала ходьбу или бег на месте, упражнения «велосипед» и «ножницы», выполняемые ногами в положении лежа на спине.Одним из первых симптомов является отечность в ногах, которая появляется к концу дня после того как человек долгое время находился в каком-то вынужденном состоянии (например, сидел в самолете или ехал в автомобиле). Также в ногах ощущается тяжесть, судорожные подергивания, болезненность.Тромбоз может развиваться в глубоких и поверхностных венах ног. Тромбоз глубоких вен обычно проявляется отеком, болезненностью, судорогами, а также эффектом временной хромоты, когда идущий человек вынужден то и дело останавливаться из-за возникающей боли, которая проходит при отдыхе. Поверхностный венозный тромбоз обычно проявляется в виде воспаленной твердой шишки на ноге или вспухшей вены.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может возникать повышенная потливость

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