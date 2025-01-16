Гастроэнтеролог Кардашова объяснила, какое голодание считается лечебным

«Одно из немногих показаний к голоданию – острое состояние панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной передышки для органа. Но и в этом случае голод длится не более трех дней».

«Влажное» голодание, когда не употребляется пища, но употребляется вода;

«Сухое» голодание, когда исключаются и еда, и вода;

Частичное голодание, когда количество потребляемой пищи сильно ограничивается.

«Только полное и абсолютное голодание могут иметь лечебное значение, и эти виды практикуются исключительно под наблюдением врача, чаще всего в стационарных условиях», - подчеркнула гастроэнтеролог.

Гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, что голодание может быть лечебным, но врачи рекомендуют его в редких случаях.Специалистка объяснила «Вечерней Москве»:Кардашова уточнила, какое голодание можно считать лечебным. По ее словам, медицина предусматривает три вида голодания:Кардашова обратила внимание, что на теме голодания сегодня часто спекулируют: оно объявляется методом похудения, очищения от токсинов, оздоровления. На самом деле оно не является универсальным методом оздоровления. В некоторых случаях голодание может серьезно ослабить иммунитет, вызвать нарушения работы сердца, печени, почек, предупредила эксперт. Также врач посоветовала помнить, что голодание не является научно обоснованным методом очищения организма от токсинов или шлаков, как и методом похудения.Медик добавила, что последствием неправильного голодания, практикуемого без контроля специалиста, может стать расход белков, необходимых организму для поддержаний мышц и работы органов. В результате этого человек подвергается риску очень опасных состояний вплоть до летального исхода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что голодание может стать причиной возникновения камней в желчном пузыре

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