Врачи Малышева и Городокин: голодание ведет к появлению камней в желчном пузыре

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Врачи Елена Малышева и Игорь Городокин: голодание – враг желчного пузыря.

Врачи Малышева и Городокин посоветовали россиянам не заниматься голоданием самодеятельно, без консультации с врачом. Медики сообщили, что голодание в его разных вариантах стало в последнее время одной из модных практик – в частности, с его помощью люди пытаются худеть или оздоровлять организм.

Малышева и Городокин обратили внимание на то, что слишком продолжительные паузы без приемов пищи могут негативно сказаться на состоянии желчного пузыря. По словам специалистов, голодание ведет к появлению камней в желчном пузыре. Чем больше перерывы между приемами пищи, тем выше вероятность, что они возникнут и разовьется желчекаменная болезнь.

«Голодание – враг желчного пузыря, когда вы долго голодаете, желчный пузырь наполняется желчью, она там концентрируется и выпадает в осадок, затем холестерин, который содержится в растворе обычно, превращается в песок, а потом в камни», - объяснил гастроэнтеролог Городокин.

Елена Малышева добавила, что к появлению камней в желчном пузыре также ведет недостаточное употребление жидкости. Она уточнила, что вода разбавляет желчь, не давая ей загустевать и образовывать камни.

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Игорь Городокин
Игорь Городокин
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : камни в желчном пузыре, голодание, Игорь Городокин, Елена Малышева
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