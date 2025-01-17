Риск рефлекторной остановки сердца: врач объяснил, для кого опасны крещенские купания
Врач Андрей Звонков: некоторым людям крещенские купания противопоказаны.
В крещенскую ночь с 18 на 19 января и днем 19 января многие россияне планируют совершить традиционные крещенские купания. Врач Звонков объяснил в разговоре с РИАМО, для кого такие купания с погружением в прорубь или купель могут быть опасными.
Вот кто, по словам врача, составляет группу риска:
- Люди с хроническими нарушениями в сердечно-сосудистой системе;
- Люди с онкологическими заболеваниями;
- Люди с системными заболеваниями (поражающими ряд органов и тканей или организм в целом).
«Переохлаждение во время купаний может вызвать обострение воспалительных процессов, спазм сердечно-сосудистой системы вплоть до рефлекторной остановки сердца», - сказал Андрей Звонков.
Медик уточнил, что эффект опасного переохлаждения прежде всего возникает при погружении в холодную воду неподготовленного, нетренированного заранее человека или при выходе из воды в условиях ветра и мороза.
«Поэтому нужно беречь тепло и согреваться – как можно скорее после купания укутаться пледом или одеждой, выпить горячий напиток или бульон. Только не алкоголь!», - предупредил терапевт.
До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что погружение в ледяную воду представляет собой сильный стресс для организма. В такой момент он предельно мобилизуется, по максимуму использует свои резервы, обеспечивающие ему сохранность в критических условиях. Учитывая это, в рацион питания перед погружением в прорубь нужно включать продукты, обеспечивающие энергию, – омлет с овощами или грибами, куриное мясо или индейку, жирную рыбу, грецкие орехи, каши.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно окунаться в прорубь, советами поделился терапевт Алексей Хухрев.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Звонков
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врач-терапевт
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