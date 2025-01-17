Риск рефлекторной остановки сердца: врач объяснил, для кого опасны крещенские купания

Люди с хроническими нарушениями в сердечно-сосудистой системе;

Люди с онкологическими заболеваниями;

Люди с системными заболеваниями (поражающими ряд органов и тканей или организм в целом).

«Переохлаждение во время купаний может вызвать обострение воспалительных процессов, спазм сердечно-сосудистой системы вплоть до рефлекторной остановки сердца», - сказал Андрей Звонков.

«Поэтому нужно беречь тепло и согреваться – как можно скорее после купания укутаться пледом или одеждой, выпить горячий напиток или бульон. Только не алкоголь!», - предупредил терапевт.

В крещенскую ночь с 18 на 19 января и днем 19 января многие россияне планируют совершить традиционные крещенские купания. Врач Звонков объяснил в разговоре с РИАМО, для кого такие купания с погружением в прорубь или купель могут быть опасными.Вот кто, по словам врача, составляет группу риска:Звонков обратил внимание, что одним из самых опасных последствий окунания в прорубь может стать слишком сильное охлаждение, повышающее риск рефлекторной остановки сердца.Медик уточнил, что эффект опасного переохлаждения прежде всего возникает при погружении в холодную воду неподготовленного, нетренированного заранее человека или при выходе из воды в условиях ветра и мороза.До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала , что погружение в ледяную воду представляет собой сильный стресс для организма. В такой момент он предельно мобилизуется, по максимуму использует свои резервы, обеспечивающие ему сохранность в критических условиях. Учитывая это, в рацион питания перед погружением в прорубь нужно включать продукты, обеспечивающие энергию, – омлет с овощами или грибами, куриное мясо или индейку, жирную рыбу, грецкие орехи, каши.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно окунаться в прорубь , советами поделился терапевт Алексей Хухрев.

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