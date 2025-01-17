Риск рефлекторной остановки сердца: врач объяснил, для кого опасны крещенские купания

118 Фото: https://unsplash.com/photos/white-and-black-metal-frame-PSJAY6OZ4h4
ледяная купель

Врач Андрей Звонков: некоторым людям крещенские купания противопоказаны.

В крещенскую ночь с 18 на 19 января и днем 19 января многие россияне планируют совершить традиционные крещенские купания. Врач Звонков объяснил в разговоре с РИАМО, для кого такие купания с погружением в прорубь или купель могут быть опасными.

Вот кто, по словам врача, составляет группу риска:
  • Люди с хроническими нарушениями в сердечно-сосудистой системе;
  • Люди с онкологическими заболеваниями;
  • Люди с системными заболеваниями (поражающими ряд органов и тканей или организм в целом).
Звонков обратил внимание, что одним из самых опасных последствий окунания в прорубь может стать слишком сильное охлаждение, повышающее риск рефлекторной остановки сердца.

«Переохлаждение во время купаний может вызвать обострение воспалительных процессов, спазм сердечно-сосудистой системы вплоть до рефлекторной остановки сердца», - сказал Андрей Звонков.

Медик уточнил, что эффект опасного переохлаждения прежде всего возникает при погружении в холодную воду неподготовленного, нетренированного заранее человека или при выходе из воды в условиях ветра и мороза.

«Поэтому нужно беречь тепло и согреваться – как можно скорее после купания укутаться пледом или одеждой, выпить горячий напиток или бульон. Только не алкоголь!», - предупредил терапевт.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что погружение в ледяную воду представляет собой сильный стресс для организма. В такой момент он предельно мобилизуется, по максимуму использует свои резервы, обеспечивающие ему сохранность в критических условиях. Учитывая это, в рацион питания перед погружением в прорубь нужно включать продукты, обеспечивающие энергию, – омлет с овощами или грибами, куриное мясо или индейку, жирную рыбу, грецкие орехи, каши.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно окунаться в прорубь, советами поделился терапевт Алексей Хухрев.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Звонков
Андрей Звонков
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Роспотребнадзор призвал не пускать детей на крещенские купания
Роспотребнадзор рассказал, кому категорически запрещено купаться в проруби
Адреналин защитит от коронавируса во время крещенских купаний
Теги : крещенские купания, опасность для человека, Андрей Звонков