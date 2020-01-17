Роспотребнадзор рассказал, кому категорически запрещено купаться в проруби
В ночь с 18 по 19 января жители России по традиции будут отмечать Крещение погружением в ледяные проруби. Специалисты Роспотребнадзора проверили купели на соответствие нормам, дали рекомендации по погружению и рассказали, кому купание в проруби категорически запрещено.
Купание в проруби - давняя традиция, но многие не задумываются, что эта процедура предназначена исключительно для здоровых людей. Роспотребнадзор проверил 80% купелей - они соответствуют нормам. Только окунаться в них можно далеко не всем. В группе особого риска находятся дети, пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Кому нельзя купаться в проруби:
- людям с заболеваниями нервной системы;
- людям с болезнями сердечно-сосудистой системы;
- людям с восполительными процессами в носоглотке;
- людям с заболеваниями моче-половой системы;
- людям, с заболеваниями ЖКТ;
- людям, с заболеваниями дыхательной системы.
Правила купания в прорубиСпециалисты Роспотребнадзора на официальном сайте надзорного ведомства опубликовали правила, соблюдение которых снижает риски негативных последствий.
1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
2. Разогрейте кожу перед входом в прорубь (растереть, размяться).
3. Не ныряйте вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания;
Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
4. Не задерживайтесь в проруби дольше 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения.
5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни.
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
7. После купания необходимо зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.
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