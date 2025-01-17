Чрезвычайно заразный: терапевт Тарасов рассказал о симптомах норовируса

«Норовирус отличается высокой вирулентностью. Всего одна вирусная частица может вызвать заболевание у человека, что делает его чрезвычайно заразным», - поделился медик с «Вечерней Москвой».

«Вспышки инфекции часто наблюдаются в детских садах, школах, домах престарелых и санаториях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом, а соблюдать гигиенические нормы в полной мере затруднительно», - добавил терапевт.

«Из-за того что норовирус вызывает тяжелую диарею и рвоту, важно предотвратить обезвоживание организма и поддерживать водный режим», - подчеркнул эксперт.

В красноярском санатории «Сосновый бор» произошла вспышка норовируса, который также часто называют «желудочным гриппом». Жертвами инфекции стали несколько десятков человек. Врач-терапевт Евгений Тарасов напомнил, что норовирус вызывает острые гастроэнтериты и является чрезвычайно заразным.Тарасов добавил, что заражение норовирусом чаще всего происходит через загрязненные овощи и фрукты, зараженную воду, немытые руки, посуду и предметы быта. Инкубационный период при инфицировании им составляет от 12 до 48 часов.Также Тарасов рассказал о симптомах норовируса: к ним относятся тошнота и рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры тела, головная боль, мышечная боль, слабость, общее недомогание. Медик заметил, что такую симптоматику при заражении им чаще всего можно наблюдать в течение двух-трех дней, однако бывают случаи, когда болезнь проявляется в течение более долгого периода.Терапевт сообщил, что серьезных осложнений эта инфекция практически не вызывает. Но острая фаза заболевания повышает риск обезвоживания, из-за чего человек может чувствовать себя очень плохо. Из-за большой потери жидкости и электролитов может возникать крайне сильная слабость, дурнота, головокружение, падение давления, обморочное состояние.Тарасов обратил внимание, что фактически единственной мерой избежать заражения норовирусом является соблюдение гигиенических мер. Особенно важно тщательно мыть руки и продукты, очищать окружающие поверхности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто особенно сильно рискует подвергнуться заражению норовирусом.

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