Врач Андреева назвала симптомы ключевые норовируса

"Симптомы могут начаться внезапно в течение одного-двух дней после заражения. Вирус наиболее заразен с момента появления симптомов до 48 часов после исчезновения всех симптомов. Человек также может быть заразным в течение короткого времени до и после этого", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Чувствуете себя больным

Диарея

Слабость.

Высокая температура

Головная боль

Боль в руках и ногах

"Норовирус обычно можно лечить дома, самое главное — отдыхать и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания".

"Спиртовые гели для рук не убивают норовирус".





Вы можете заразиться норовирусом при тесном контакте с носителем вируса, при прикосновении к поверхностям или предметам, на которых есть вирус, а затем при прикосновении ко рту, а также при употреблении пищи, приготовленной или обработанной носителем норовируса.Человек с вирусом обычно начинает чувствовать себя лучше через два-три дня. Частое мытье рук с мылом и водой — лучший способ остановить его распространение.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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