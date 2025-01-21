Дерматолог предупреждает: поцелуи с бородатым мужчиной грозят опасной болезнью кожи

«Поцелуи с бородатым мужчиной могут вести к раздражению кожи и даже к развитию инфекции — импетиго. Это довольно распространенная кожная инфекция, которую вызывают бактерии — стрептококки и стафилококки», - поделилась Филева с Life.ru

«Даже если регулярно и тщательно ухаживать за бородой, риск превратиться в рассадник бактерий все равно велик. Эти бактерии живут на коже любого человека, и именно при раздражении кожи и появлении микротрещин они проникают внутрь», - обратила внимание специалист.

Поцелуи с бородатым мужчиной грозят опасной болезнью кожи, об этом рассказала врач-дерматолог Александра Филева. Медик констатировала, что обильная растительность на мужском лице может стать местом скопления микробов, провоцирующих возникновение проблем с кожей. В частности, они могут вызвать кожную инфекцию, известную как импетиго.Врач-дерматолог констатировала, что вышеназванные бактерии способны проникать в кожу или волосяные фолликулы и вызывать воспаление. При этом на коже образуются участки, покрытые пузырьками с серозной жидкостью или гноем внутри.Филева подчеркнула: импетиго – опасная болезнь, без лечения она может поражать лимфоузлы, вызывать глубокие поражения кожи, серьезно ухудшать качество жизни человека.До этого врач Андрей Тяжельников заявил , что усы и борода у мужчин зимой могут увеличивать риск заражения гриппом и ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что исследование показало: микробов в мужской бороде может быть больше , чем в собачьей шерсти.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.