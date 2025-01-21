Дерматолог предупреждает: поцелуи с бородатым мужчиной грозят опасной болезнью кожи
Наличие бороды у любимого мужчины может стать фактором кожной инфекции импетиго у его женщины, предупреждает врач.
Поцелуи с бородатым мужчиной грозят опасной болезнью кожи, об этом рассказала врач-дерматолог Александра Филева. Медик констатировала, что обильная растительность на мужском лице может стать местом скопления микробов, провоцирующих возникновение проблем с кожей. В частности, они могут вызвать кожную инфекцию, известную как импетиго.
«Поцелуи с бородатым мужчиной могут вести к раздражению кожи и даже к развитию инфекции — импетиго. Это довольно распространенная кожная инфекция, которую вызывают бактерии — стрептококки и стафилококки», - поделилась Филева с Life.ru.
Врач-дерматолог констатировала, что вышеназванные бактерии способны проникать в кожу или волосяные фолликулы и вызывать воспаление. При этом на коже образуются участки, покрытые пузырьками с серозной жидкостью или гноем внутри.
Филева подчеркнула: импетиго – опасная болезнь, без лечения она может поражать лимфоузлы, вызывать глубокие поражения кожи, серьезно ухудшать качество жизни человека.
«Даже если регулярно и тщательно ухаживать за бородой, риск превратиться в рассадник бактерий все равно велик. Эти бактерии живут на коже любого человека, и именно при раздражении кожи и появлении микротрещин они проникают внутрь», - обратила внимание специалист.
До этого врач Андрей Тяжельников заявил, что усы и борода у мужчин зимой могут увеличивать риск заражения гриппом и ОРВИ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что исследование показало: микробов в мужской бороде может быть больше, чем в собачьей шерсти.
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Александра Филева
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