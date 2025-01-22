Врачи назвали усиливающуюся ночью боль одним из признаков рака костей

«Одним из основных симптомов саркомы является боль, особенно выраженная в ночное время, которая не поддается обычным обезболивающим. Эта боль может распространяться на другие области тела и проявляться постепенно или внезапно».

Усиливающаяся ночью боль может быть одним из признаков рака костей. Особенностью такой боли является то, что она не исчезает после отдыха. Этот возможный симптом злокачественных образований был назван британскими специалистами из Cancer Research UK.Рак костей – это бытовое название злокачественных опухолей, которые развиваются в костной и хрящевой ткани. Онкологи называют такие новообразования саркомами, так как они формируются из клеток соединительной ткани, являющейся каркасом внутренних органов и мягких тканей организма. Помимо новообразований костей (хрящей), термином «саркома» также обозначают опухоли мягких тканей.Другими признаками костных сарком являются потеря аппетита, слабость и утомляемость, беспричинное снижение веса, увеличение лимфатических узлов, ночная потливость, скованность суставов, припухлости и отеки в областях образований. При наличии этих симптомов нужно обязательно обращаться за медицинским обследованием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом разных видов рака является усиливающаяся по ночам потливость

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