Усиление ночного пота может быть симптомом рака костей
Усилившийся ночной пот является сигналом, на который всегда нужно обращаться пристальное внимание, констатируют британские онкологи. Данное изменение в работе организма может оказаться симптомом рака костей, приводит их предупреждение издание Express.
Врачи напоминают, что одна из причин высокой смертности от рака – его позднее выявление.
«Рак часто не поддается лечению из-за несвоевременной диагностики. Поэтому крайне важно распознавать как можно более ранние симптомы, повышая шансы человека на выживание», - подчеркнули они.
По словам экспертов, одним из малоизвестных признаков рака является усиление ночного пота.
«Ночной пот может сигнализировать о раке костей - злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, составляющих тело кости. Он также известен как первичный рак костей», - рассказали ученые.
Медики констатируют: злокачественная опухоль, будучи комком ткани, может напоминать отек. В случае рака костей дополнительным симптомом, помимо усиленного ночного пота, может стать боль в костях.
«Боль, вызываемая раком костей, обычно начинается с ощущения некоторого дискомфорта в пораженной зоне. Постепенно он перерастает в постоянную или волнообразную боль, которая приходит и уходит. При этом она может беспокоить человека ночью, во время отдыха», - приводятся в издании симптомы заболевания.
Наука пока не может ответить на вопрос, что именно вызывает рак костей. В то же время исследователи замечают: травма или сильный удар по кости, вопреки популярному мнению, не ведут к развитию данного типа рака. Они заявили, что, наоборот, подверженность костей травмам может определяться наличием опухолей, ослабляющих их. Зачастую заболевание именно так и обнаруживают: занимаясь лечением поврежденных костей, врачи выявляют рак, возникший до этого.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы четыре негенетических фактора, которые вызывают рак чаще всего.
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