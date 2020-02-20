Усиление ночного пота может быть симптомом рака костей

«Рак часто не поддается лечению из-за несвоевременной диагностики. Поэтому крайне важно распознавать как можно более ранние симптомы, повышая шансы человека на выживание», - подчеркнули они.

«Ночной пот может сигнализировать о раке костей - злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, составляющих тело кости. Он также известен как первичный рак костей», - рассказали ученые.

«Боль, вызываемая раком костей, обычно начинается с ощущения некоторого дискомфорта в пораженной зоне. Постепенно он перерастает в постоянную или волнообразную боль, которая приходит и уходит. При этом она может беспокоить человека ночью, во время отдыха», - приводятся в издании симптомы заболевания.