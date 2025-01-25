Врач предупредила о развитии психических расстройств из-за недосыпа

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нарушения сна

Врач-терапевт Наталья Леонтьева напомнила, что постоянный недосып опасен из-за возможных в его случае осложнений.

Врач Леонтьева предупредила о развитии психических расстройств  из-за недосыпа, о таком риске она сообщила в беседе с RuNews24.ru. Медик констатировала, что систематическая нехватка сна может стать хронической проблемой, мешающей организму полноценно восстанавливаться. Недосып является фактором многих опасных патологий, отметила эксперт.

«Недосып ударяет по всем системам организма, включая и гормональный фон. В первую очередь растет риск развития психических расстройств и ожирения», - предостерегла терапевт.

Леонтьева добавила, что сам хронический недосып не может вызвать летальный исход, но он может оказаться фактором, который делает человека подверженным опасным нарушениям и болезням, угрожающим жизни. Врач подчеркнула, что ложиться и вставать нужно всегда в одно время, к тому же важно давать себе засыпать в тишине и темноте. Перед сном нельзя употреблять напитки и продукты с кофеином, тяжелую для переваривания еду. Также следует отложить в сторон смартфон и не подвергать себя воздействию света, излучаемого гаджетами, поскольку он снижает выработку мелатонина и сбивает процесс нормального засыпания.

До этого доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что недостаток сна может специфическим образом влиять на работу мозга и вести к появлению навязчивых мыслей.

Ранее портал MedikForum.ru писал, что невролог Руслан Исаев обратил внимание: нехватка сна может оказаться неочевидной причиной проблем с сосудами и сердцем. Постоянный недосып доводит человека до гипертонии, предупредил врач.

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Наталья Леонтьева
Наталья Леонтьева
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : недосып, причины болезней, Наталья Леонтьева
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