Врач предупредила о развитии психических расстройств из-за недосыпа

«Недосып ударяет по всем системам организма, включая и гормональный фон. В первую очередь растет риск развития психических расстройств и ожирения», - предостерегла терапевт.

Врач Леонтьева предупредила о развитии психических расстройств из-за недосыпа, о таком риске она сообщила в беседе с RuNews24.ru. Медик констатировала, что систематическая нехватка сна может стать хронической проблемой, мешающей организму полноценно восстанавливаться. Недосып является фактором многих опасных патологий, отметила эксперт.Леонтьева добавила, что сам хронический недосып не может вызвать летальный исход, но он может оказаться фактором, который делает человека подверженным опасным нарушениям и болезням, угрожающим жизни. Врач подчеркнула, что ложиться и вставать нужно всегда в одно время, к тому же важно давать себе засыпать в тишине и темноте. Перед сном нельзя употреблять напитки и продукты с кофеином, тяжелую для переваривания еду. Также следует отложить в сторон смартфон и не подвергать себя воздействию света, излучаемого гаджетами, поскольку он снижает выработку мелатонина и сбивает процесс нормального засыпания.До этого доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала , что недостаток сна может специфическим образом влиять на работу мозга и вести к появлению навязчивых мыслей.Ранее портал MedikForum.ru писал, что невролог Руслан Исаев обратил внимание : нехватка сна может оказаться неочевидной причиной проблем с сосудами и сердцем. Постоянный недосып доводит человека до гипертонии, предупредил врач.

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