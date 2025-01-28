«Серьезные заболевания, включая рак»: врач рассказала об опасности увеличенных лимфоузлов

«Если человек заметил, что его лимфоузлы увеличились, то рекомендуется установить точную причину этого состояния, прежде чем начать как-либо лечиться. Длительное увеличение лимфоузлов или появление дополнительных симптомов требует особого внимания – в таких случаях нужно обязательно посетить врача», - объяснила медик.

«При лимфоме или метастазах из других органов лимфоузлы становятся твердыми и безболезненными. Характерной особенностью является их увеличение без признаков воспаления. Раковые клетки распространяются по лимфатической системе и вызывают увеличение узлов около пораженного органа», - рассказала врач.

Увеличение сохраняется больше месяца;

Лимфоузлы являются безболезненными и твердыми при ощупывании;

Одновременно происходит необъяснимая потеря веса;

Помимо увеличенных лимфоузлов наблюдается повышенная температура тела;

Возникает выраженная ночная потливость.

Лимфоузлы являются частью иммунной системы, и их увеличение может быть опасным симптомом – об этом врач Бурнацкая рассказала в беседе с РИАМО.Говоря о возможных причинах увеличения лимфоузлов, Бурнацкая уточнила: чаще всего это происходит из-за различных инфекций, как вирусных, так и бактериальных. Причем при бактериальных инфекциях лимфоузлы, помимо увеличения, также становятся болезненными.Бурнацкая обратила внимание, что увеличенные лимфоузлы наблюдаются у людей и на начальных этапах развития ВИЧ.Еще один фактор – это воспалительные заболевания, например, системная красная волчанка или ревматоидный артрит.Кроме того, добавила Бурнацкая, провокаторами увеличенных лимфатических узлов могут быть «серьезные заболевания, включая рак».Когда увеличение лимфоузлов – потенциально опасный симптом, требующий медицинского обследования:До этого врач Александр Мясников объяснил , как узнать опасное увеличение лимфоузлов. Медик уточнил, что здоровые узлы являются мягкими и подвижными, а потеря этих характеристик вкупе с распуханием является тревожным сигналом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии такого рака как лимфома увеличение лимфоузлов можно заметить на трех участках тела

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