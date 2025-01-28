«Серьезные заболевания, включая рак»: врач рассказала об опасности увеличенных лимфоузлов
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала заболевания, в случае которых увеличиваются лимфоузлы.
Лимфоузлы являются частью иммунной системы, и их увеличение может быть опасным симптомом – об этом врач Бурнацкая рассказала в беседе с РИАМО.
«Если человек заметил, что его лимфоузлы увеличились, то рекомендуется установить точную причину этого состояния, прежде чем начать как-либо лечиться. Длительное увеличение лимфоузлов или появление дополнительных симптомов требует особого внимания – в таких случаях нужно обязательно посетить врача», - объяснила медик.
Говоря о возможных причинах увеличения лимфоузлов, Бурнацкая уточнила: чаще всего это происходит из-за различных инфекций, как вирусных, так и бактериальных. Причем при бактериальных инфекциях лимфоузлы, помимо увеличения, также становятся болезненными.
Бурнацкая обратила внимание, что увеличенные лимфоузлы наблюдаются у людей и на начальных этапах развития ВИЧ.
Еще один фактор – это воспалительные заболевания, например, системная красная волчанка или ревматоидный артрит.
Кроме того, добавила Бурнацкая, провокаторами увеличенных лимфатических узлов могут быть «серьезные заболевания, включая рак».
«При лимфоме или метастазах из других органов лимфоузлы становятся твердыми и безболезненными. Характерной особенностью является их увеличение без признаков воспаления. Раковые клетки распространяются по лимфатической системе и вызывают увеличение узлов около пораженного органа», - рассказала врач.
Когда увеличение лимфоузлов – потенциально опасный симптом, требующий медицинского обследования:
- Увеличение сохраняется больше месяца;
- Лимфоузлы являются безболезненными и твердыми при ощупывании;
- Одновременно происходит необъяснимая потеря веса;
- Помимо увеличенных лимфоузлов наблюдается повышенная температура тела;
- Возникает выраженная ночная потливость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии такого рака как лимфома увеличение лимфоузлов можно заметить на трех участках тела.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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