Врач сообщила, что перенесенный коронавирус может состарить мозг на несколько лет

«Коронавирус может вызывать преждевременное старение мозга. У людей, которые перенесли болезнь в легкой или средней форме, возникшие повреждения мозга могут быть сопоставимы с семью годами старения, а в тяжелой форме — с 20 годами», - рассказала невролог KP.RU ..

Врач Глотова сообщила, что перенесенный коронавирус может негативно сказаться на состоянии мозга и состарить его на несколько лет.Глотова добавила, что люди, которые переболели коронавирусом в легкой форме, могут неожиданно для себя столкнуться с симптомами как при черепно-мозговой травме – головокружением, головными болями, нарушением равновесия, судорогами. По словам невролога, на сегодня исследователями были идентифицированы несколько нарушений в работе мозга, которые могут возникать как последствия ковида.— В частности, вирус увеличивает риск ухудшения памяти, провоцирует уменьшение объема мозга, изменение его структуры и воспаление внутренней оболочки сосудов мозга, - предостерегла эксперт.До этого иммунолог Владимир Болибок сообщил , что коронавирус входит в топ главенствующих вирусов в начавшемся эпидемиологическом сезоне. Медик подчеркнул, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла, и люди по-прежнему заболевают COVID-19. В России преобладает штамм «Омикрон», который сегодня проявляется как типичная ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, и врачи дают советы , как защититься от сезонных инфекций.

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