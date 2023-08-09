Невролог Квилинская: сотрясение мозга может протекать без явных симптомов

«Пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу», - сказала Квилинская, беседуя с NEWS.ru.

«Симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель».

Невролог Квилинская сообщила в интервью, что сотрясение мозга может протекать без явных симптомов.Врач предупредила, что в ситуации травмы люди довольно быстро могут обнаружить у себя на голове шишку, возникшую из-за отека тканей. Других симптомов при этом может не быть и про сотрясение уже никто не думает. Но симптоматика этого состояния иногда возникает лишь спустя время, заявила медикСреди основных признаков сотрясения мозга медик выделила потерю сознания, головную боль, головокружение, тошноту, потерю памяти.Квилинская добавила, что степень сотрясения мозга в разных случаях может различаться. В легкой форме оно вызывает обморок, но человек быстро восстанавливается. Чем сильнее сотрясение, тем тяжелее его клиническая картина: у пострадавших возможны длительные периоды потери сознания, рвота, проблемы с памятью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких патологиях наблюдается быстрое появление синяков.

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