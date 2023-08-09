Невролог Квилинская: сотрясение мозга может протекать без явных симптомов

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сотрясение мозга

По словам невролога Виктории Квилинской, люди не всегда замечают случившееся у них сотрясение головного мозга.

Невролог Квилинская сообщила в интервью, что сотрясение мозга может протекать без явных симптомов.

«Пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу», - сказала Квилинская, беседуя с NEWS.ru.

Врач предупредила, что в ситуации травмы люди довольно быстро могут обнаружить у себя на голове шишку, возникшую из-за отека тканей. Других симптомов при этом может не быть и про сотрясение уже никто не думает. Но симптоматика этого состояния иногда возникает лишь спустя время, заявила медик

Определить сотрясение мозга можно по слюне


«Симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель».

Среди основных признаков сотрясения мозга медик выделила потерю сознания, головную боль, головокружение, тошноту, потерю памяти.
Квилинская добавила, что степень сотрясения мозга в разных случаях может различаться. В легкой форме оно вызывает обморок, но человек быстро восстанавливается. Чем сильнее сотрясение, тем тяжелее его клиническая картина: у пострадавших возможны длительные периоды потери сознания, рвота, проблемы с памятью.

Признаки сотрясения головного мозга


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Виктория Квилинская
Виктория Квилинская
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невролог
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