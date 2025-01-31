Врач рассказал, как может меняться поведение человека при развитии алкогольной зависимости

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употребление алкоголя

Врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин посоветовал россиянам уметь распознавать симптомы алкогольной зависимости.

Врач Хамидуллин обратил внимание, что при развитии алкогольной зависимости у человека может меняться поведение.

«Поведение человека меняется: он начинает избегать старых друзей и близких. Ложь и скрытность становятся обычным явлением», - об этом медик рассказал в беседе с РИАМО.

Хамидуллин констатировал, что одним из показательных сигналов о возникновении алкоголизма становится постепенно растущее количество алкоголя, которое человек становится способен употребить без ухудшения самочувствия.

Помимо того, укрепляющаяся алкогольная зависимость способствует тому, что увлечения и занятия, которым человек раньше охотно посвящал свое свободное время, перестают его радовать, так как свой досуг он все чаще связывает с выпивкой. Когда же он лишает возможности выпить, проявляет агрессивность, беспокойство и неадекватное поведение. Также могут возникать упадок сил, проблемы со сном, перепады настроения, провалы в памяти, потеря аппетита и способности получать удовольствие от еды.

«Когда доступ к алкоголю становится ограничен, может возникать абстиненция — состояние, при котором организм испытывает физический дискомфорт, выражающийся в дрожи, потливости и тошноте», - предупредил Хамидуллин.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как быстро может восстановиться печень после приема алкоголя, мнением поделился нарколог Дмитрий Вашкин.

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Рашид Хамидуллин
Рашид Хамидуллин
Здоровье
врач-психотерапевт
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