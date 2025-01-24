Нарколог Вашкин: время восстановления печени после приема алкоголя зависит от возраста человека

«Печень способна к регенерации, время ее восстановления зависит от возраста человека, состояния организма, скорости обмена веществ», - отметил нарколог.

«Когда человек выпивает часто, но при этом у него нет сильного похмелья, и он способен вести привычный образ жизни, можно резко перестать употреблять алкоголь – так организм быстрее очищается от токсинов», - заключил нарколог.

Нарколог Вашкин констатировал, что время восстановления печени после приема алкоголя во многом зависит от возраста человека. Об этом медик рассказал в беседе с РИАМО.Вашкин уточнил, что среднем при разовом употреблении алкоголя состояние печени нормализуется в течение 14 дней, а полностью орган восстанавливается за 5 недель. При запоях печень повреждается намного сильнее, и для ее восстановления требуется больше времени (этот процесс может занять год и больше).Врач обратил внимание, что имеющийся у человека алкоголизм способствует появлению необратимых изменений печени. Например, возникший цирроз вылечить уже невозможно: в его случае происходят глубокие нарушения структуры и функции печени, при которых ее поврежденные клетки не поддаются регенерации. Помочь человеку можно только поддерживающей терапией.До этого врач-инфекционист Вера Сережина сообщила , что восстановление печени при отказе от алкоголя является во многом индивидуальным процессом. На скорость регенерации органа влияют разные аспекты состояния организма, наличие хронических проблем со здоровьем, стаж употребления алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Юлия Перминова рассказала , как определить первые признаки алкогольной зависимости.

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