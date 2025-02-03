Эндокринолог: замедлить старение организма помогают доступные способы снизить воспаление

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продление молодости

Эндокринолог Екатерина Янг сообщила, что профилактика воспаления способствует продлению молодости организма.

Эндокринолог Янг заявила, что замедлить старение помогают доступные способы снизить воспаление в организме.

«Одной из причин старения является инфламэйджинг — вялотекущее хроническое воспаление в организме, провоцирующее развитие многих хронических болезней», - сообщила она.

Янг отметила, что процессы старения начинаются до появления его видимых признаков. Это происходит, когда вялотекущее воспаление поступательно  разрушает организм. Именно с хроническим воспалением связаны все ключевые «возрастные» болезни – сердечные патологии сахарный диабет, почечная недостаточность, деменция, рак.

Также Янг обратила внимание, что хроническое воспаление отличается от тех воспалительных процессов, которые можно наблюдать при разных инфекциях

«Это не обычное воспаление с температурой и болью. Это зачастую скрытый процесс, который не ощущается, но год за годом истощает организм».

Врач-эндокринолог предупредила в своем Telegram-канале, что последствием хронического воспаления становятся повышенная усталость, нарушения памяти, набор лишнего веса, снижение качества жизни.

Янг посоветовала для эффективного подавления воспаления минимизировать количество сахара, переработанных и жареных продуктов в рационе – питание должно быть как можно более свежим и натуральным.

Что еще очень важно – достаточно спать. Врач заявила, что при недостатке сна воспалительные процессы усиливаются, так как он замедляет обмен веществ и нарушает баланс гормонов.

«Следите за здоровьем кишечника – его полезная микрофлора снижает уровень воспаления в организме. Поддерживать колонию полезных бактерий в кишечнике помогут ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) и пребиотики (овощи, зелень, безглютеновые крупы)», - поделилась специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Александр Дзидзария заявил:  попытки продлить молодость только за счет процедур, улучшающих внешность, – это обман собственного организма. Возможность долго оставаться молодым зависит исключительно от его внутреннего состояния, постулировал врач.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Янг (Катя Янг)
Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
эндокринолог,
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Теги : продление молодости, борьба с воспалениями, Екатерина Янг