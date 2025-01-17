Онколог Дзидзария: долгая молодость зависит от внутреннего состояния организма

«Хотя врожденные данные изменить нельзя, можно управлять тем, как они реализуются на протяжении жизни. Например, человек, чьи родители являются диабетиками, может заболеть или не заболеть диабетом (второго типа) в зависимости от того, как он живет», - сказал Александр Дзидзария.

«Есть стресс нехороший: например, нелюбимая работа или плохая погода. А есть хороший стресс, который в дикой природе должен быть, – например, к нему относятся контрастные ванны или обтирание холодным полотенцем. Такой стресс является кратковременным, и в нашей жизни он должен присутствовать», - заключил онколог.

Онколог Александр Дзидзария рассказал в программе «ОК на связи!» в «Одноклассниках», что может обеспечить человеку долгую молодость. Врач констатировал, что попытки продлить молодость только за счет процедур, улучшающих внешность, – это обман собственного организма. Возможность долго оставаться молодым зависит исключительно от его внутреннего состояния, подчеркнул специалист.Дзидзария обратил внимание, что продолжительность жизни живого существа всегда ограничена – она определяется количеством возможных делений соматических клеток, которое не может быть бесконечным (эта закономерность известна как предел Хейфлика). То есть, любой живой организм однажды перестает существовать, умирает. В то же время это не означает, что старение организма должно быть драматичным процессом с внешним проявлением физического дряхленияМедик подчеркнул: старение можно сделать менее заметным и более гармоничным – для этого необходимо следить за здоровьем, контролировать определенные факторы существования, образ жизни.Онколог обратил внимание, что основными разрушающими здоровье факторами являются стресс, недостаток сна, несбалансированное питание, неблагоприятная социальная среда. Именно их негативное влияние чаще всего обуславливает раннее наступление старения и его заметное внешнее проявление. И наоборот: чем менее значительным оказывается их воздействие на организм, тем дольше длится тот период жизни, когда человек выглядит и воспринимается молодым, активным и сильным.По словам врача, для продления молодости важно стабильно заниматься спортом, восполнять дефицит витаминов (особенно B9, B12 и витамина D), получать с пищей достаточно клетчатки, а также достаточно спать и защищаться от воздействия шума и хронического стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает людям сохранять с возрастом здоровую психику. Правилами поделился психотерапевт Александр Кудряшов.

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