Невролог Панков назвал простые правила для сохранения памяти и ясного ума до старости

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Врач-невролог Максим Панков дал советы по сохранению хороших когнитивных способностей с возрастом.

Невролог Панков назвал простые правила для сохранения памяти и ясного ума до старости, об этом сообщила «Лента.ру». Врач, в частности, дал такой совет: чтобы лучше запоминать информацию, следует на время отвлекаться и менять деятельность.

«Например, после 10-15 минут просмотра лекции можно сделать небольшой перерыв на разминку. Это поможет перезагрузить кратковременную память и продолжить нормально воспринимать новую информацию», - отметил Панков.

Также, добавил невролог, качество памяти и работы ума повышает деятельность, связанная с публичными выступлениями. Другой способ «прокачать» свою функцию запоминания и познания – это изучение чего-то нового.

Помимо того, Панков поделился другим простым правилом для поддержания памяти. Он посоветовал разбивать информацию на части.

«Например, чтобы легче запомнить номер автомобиля, можно разбить его на две части, а чтобы запомнить список покупок, нужно разбить продукты по категориям: допустим, помидоры и огурцы отнести к овощам, а йогурт и сметану — к молочным продуктам», - рассказал невролог.

Панков подчеркнул, что мозг не должен обрабатывать потоки ненужной информации, чтобы не переутомляться. Медик призвал осознанно подходить к потреблению информации. Для сохранения ясного ума важно ограждать себя от «информационного фастфуда», не допускать перегрузки кратковременной памяти, постулировал невролог.

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Максим Панков
Максим Панков
Здоровье
врач-невролог
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Теги : сохранение памяти, работа мозга, Максим Панков