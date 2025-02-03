

«Например, после 10-15 минут просмотра лекции можно сделать небольшой перерыв на разминку. Это поможет перезагрузить кратковременную память и продолжить нормально воспринимать новую информацию», - отметил Панков.

«Например, чтобы легче запомнить номер автомобиля, можно разбить его на две части, а чтобы запомнить список покупок, нужно разбить продукты по категориям: допустим, помидоры и огурцы отнести к овощам, а йогурт и сметану — к молочным продуктам», - рассказал невролог.

Невролог Панков назвал простые правила для сохранения памяти и ясного ума до старости, об этом сообщила «Лента.ру». Врач, в частности, дал такой совет: чтобы лучше запоминать информацию, следует на время отвлекаться и менять деятельность.Также, добавил невролог, качество памяти и работы ума повышает деятельность, связанная с публичными выступлениями. Другой способ «прокачать» свою функцию запоминания и познания – это изучение чего-то нового.Помимо того, Панков поделился другим простым правилом для поддержания памяти. Он посоветовал разбивать информацию на части.Панков подчеркнул, что мозг не должен обрабатывать потоки ненужной информации, чтобы не переутомляться. Медик призвал осознанно подходить к потреблению информации. Для сохранения ясного ума важно ограждать себя от «информационного фастфуда», не допускать перегрузки кратковременной памяти, постулировал невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников рассказал , почему чаще всего возникает головокружение.

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