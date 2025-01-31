Врач Мясников: головокружение не говорит об инсульте и гипертонии, это миф

«Это важно знать: головокружения, когда голова кружится, начинает тошнить, — это в 90 процентах проблема уха, не гипертония, не инсульт», - постулировал доктор Мясников.

«Норма артериального давления сегодня менее 120/80. 120/80-129/80 – это предгипертония. 130-139 на 80-89 – уже начальная стадия гипертонии. 140 на 90 и выше – это уже 2-я стадия артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь)», - уточнил медик.

Врач Мясников назвал распространенным заблуждением о гипертонии утверждения о том, что у гипертоников начинает часто кружиться голова. На съемках программы «О самом главном» медик подчеркнул, что головокружение не говорит о гипертонии, это миф.Ранее он назвал мифом представление о том, что показатель 120 на 80 считается нормативом при измерении артериального давления. Мясников подчеркнул, что сегодня идеальным параметром, который свидетельствует о хорошем здоровье сердечно-сосудистой системы, считается 110 на 70, а давление120 на 80 расценивается кардиологами уже как предгипертония.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников объяснил , почему инсульты и инфаркты стали чаще возникать у молодых людей.

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