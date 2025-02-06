«Скорость регенерации кожных покровов зависит от скорости обмена веществ, которая напрямую связана с возрастом. Чем старше человек, тем больше времени требуется на заживление ран», - отметила Есина.

«Высокий уровень глюкозы в крови нарушает процесс кровообращения, поэтому питательные вещества своевременно не поступают к поврежденным тканям. Кроме того, высокий уровень сахара ухудшает работу лейкоцитов, ответственных за борьбу с инфекцией. Ее возбудители попадают в рану, и она долго не заживает», - объяснила дерматолог.

Хроническая венозная недостаточность;

Атеросклероз;

Варикоз;

Хроническая сердечная недостаточность;

Анемия;

ВИЧ;

Хронические заболевания легких.

Врачом Есиной были названы причины слишком долго заживающих царапин – в частности, такая проблема возникает из-за снижения скорости обмена веществ. Об этом специалист рассказала порталу «Доктор Питер»Также, добавила врач, процессы регенерации тканей и их заживление при повреждении ухудшаются при лишнем весе и ожирении.Анна Есина обратила внимание, что причинами слишком долго заживающих царапин могут быть серьезные заболевания. Например, такое возможно при диабете, когда в крови человека сохраняется повышенный уровень сахара.Другие патологии, при которых долго не заживают повреждения кожи:Эксперт посоветовала людям, которые замечают, что у них долго не заживают порезы и царапины, обязательно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что покалывания в конечностях называются врачами среди основных признаков густой крови.

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