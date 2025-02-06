Названы причины слишком долго заживающих царапин

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повреждения кожи

Дерматовенеролог Анна Есина назвала патологии, при которых заживление царапин становится чересчур долгим процессом.

Врачом Есиной были названы причины слишком долго заживающих царапин – в частности, такая проблема возникает из-за снижения скорости обмена веществ. Об этом специалист рассказала порталу «Доктор Питер»

«Скорость регенерации кожных покровов зависит от скорости обмена веществ, которая напрямую связана с возрастом. Чем старше человек, тем больше времени требуется на заживление ран», - отметила Есина.

Также, добавила врач, процессы регенерации тканей и их заживление при повреждении ухудшаются при лишнем весе и ожирении.
Анна Есина обратила внимание, что причинами слишком долго заживающих царапин могут быть серьезные заболевания. Например, такое возможно при диабете, когда в крови человека сохраняется повышенный уровень сахара.

«Высокий уровень глюкозы в крови нарушает процесс кровообращения, поэтому питательные вещества своевременно не поступают к поврежденным тканям. Кроме того, высокий уровень сахара ухудшает работу лейкоцитов, ответственных за борьбу с инфекцией. Ее возбудители попадают в рану, и она долго не заживает», - объяснила дерматолог.

Другие патологии, при которых долго не заживают повреждения кожи:
  • Хроническая венозная недостаточность;
  • Атеросклероз;
  • Варикоз;
  • Хроническая сердечная недостаточность;
  • Анемия;
  • ВИЧ;
  • Хронические заболевания легких.
Эксперт посоветовала людям, которые замечают, что у них долго не заживают порезы и царапины, обязательно обращаться к врачу.

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Анна Есина
Анна Есина
Здоровье
врач-дерматовенеролог ФКНЦ ФМБА
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Долгое заживление ран может быть признаком серьезных заболеваний
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Теги : проблемы с кожей, признаки болезней, Анна Есина
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