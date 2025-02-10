Не только приступы с судорогами: как может проявляться эпилепсия

«Есть генерализованный приступ, который все знают – мы видим пену, судороги, потерю сознания. Соответственно, у всех представление, что именно так эпилепсия и проявляется, но никто не знает, что, например, одинаковое ощущение неприятного запаха, подергивание руки — все это может быть аурой эпилептического приступа», - сообщила врач.

«Эпилепсия — это маркер того, что в мозге существуют проблемы», - констатировала невролог.

Визуальные галлюцинации: вспышки света, геометрические фигуры;

Слуховые галлюцинации: звон, шум, голоса;

Ощущение дежавю;

Внезапная спутанность сознания;

Трудности с речью (например, невозможность подобрать слова);

Кратковременная потеря памяти;

Учащенное сердцебиение;

Потливость;

Тошнота или рвота;

Изменение цвета кожи (побледнение или покраснение).

Внезапная потеря мышечного тонуса, приводящая к падению.

Эпилепсия может проявляться не только приступами с судорогами – эпилептические приступы насчитывают более чем 50 разных видов, рассказала «Радио 1» невролог Ольга Голубинская.Это хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется повторяющимися приступами, вызванными нарушением электрической активности мозга.Причины эпилепсии могут быть разнообразными, одной из основных является генетическая предрасположенность. У некоторых людей существует наследственная склонность к повышенной возбудимости нейронов, что может приводить к спонтанным электрическим разрядам в мозге.Еще одной распространенной причиной являются структурные изменения в мозге. Это может быть связано с травмами головы, перенесенными инфекциями (например, менингитом или энцефалитом), опухолями мозга, инсультами или врожденными аномалиями развития. Такие изменения нарушают нормальную работу нейронов и могут провоцировать эпилептические приступы.У детей эпилепсия часто связана с осложнениями во время беременности или родов, такими как гипоксия (недостаток кислорода), внутриутробные инфекции или родовые травмы. У взрослых – с влиянием хронических заболеваний (например, диабета или алкоголизма).Также эпилепсия может быть вызвана нарушениями обмена веществ, например, гипогликемией (низким уровнем сахара в крови) или дисбалансом электролитов. В некоторых случаях приступы провоцируются внешними факторами, такими как яркий свет, громкие звуки или стресс.Бывает и так, что точная причина эпилепсии остается неизвестной, так как наукой не изучены полностью все механизмы работы мозга.Наиболее известный симптом заболевания – это генерализованные тонико-клонические приступы, при которых можно наблюдать потерю сознания и судороги. После такого приступа человек обычно чувствует сильную сонливость, спутанность сознания или головную боль.Врожденные приступы у детей могут проявляться эпизодами замираний, которые не всегда заметны для окружающих (они известны как абсансы). При этом отсутствует реакция на внешние стимулы, «замирает» взгляд – такое отключение длится меньше минуты. Поэтому за лицом и движениями ребенка следует наблюдать, а при подозрении на эпилепсию как можно скорее обратиться к врачу.Также существуют фокальные приступы, которые проявляются подергиванием конечностей, покалыванием, изменением восприятия запахов или вкуса. В некоторых случаях при таких приступах человек может совершать повторяющиеся движения или выглядеть растерянным, дезориентированным.Эпилепсия может проявляться не только классическими приступами, но и менее очевидными симптомами, которые часто остаются незамеченными или ошибочно принимаются за другие состояния. Например, во время сложных фокальных приступов человек может выполнять повторяющиеся действия, такие как жевание или глотание, потирание рук, бесцельное хождение. Эти действия выглядят осознанными, но человек не контролирует их и не помнит о них после приступа.Иногда приступы эпилепсии сопровождаются резкими изменениями эмоционального состояния – возникает беспричинный страх или паника, либо внезапная радость, эйфория, агрессия или раздражительность.Также проявлением эпилепсии могут быть сенсорные и когнитивные нарушения, вегетативные симптомы:В случае эпилепсии важно вовремя распознать симптомы, даже если они кажутся незначительными, и обратиться к врачу. Нетипичные проявления эпилепсии часто остаются без внимания, что может привести к задержке диагностики и лечения заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для сохранения здоровой устойчивой психики важно иметь здоровый кишечник

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