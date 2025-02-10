Почему для крепкого здоровья и долголетия важно иметь хорошо работающий кишечник

«Именно состояние нашей кишечной флоры определяет, насколько хорошо функционирует наша иммунная система, насколько мы устойчивы и насколько хорошо наш организм может регулировать воспаление. Нарушение кишечной флоры может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как аллергии, аутоиммунные заболевания, депрессия».

Как понять что кишечный микробиом нарушен?

«Кишечник имеет собственную энтеральную нервную систему, его называют «вторым мозгом» человека. Например, при стрессе, сильном беспокойстве в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, и в связи с этим возникает запор. Негативные эмоции вызывают бессознательное напряжение, мышцы кишечника также напрягаются – это замедляет пищеварение и дефекацию».

Что плохо влияет на кишечник.

«Современная еда часто полна сахара, консервантов и добавок, которые подавляют полезные кишечные бактерии».

Какие продукты особенно полезны для кишечника?

Кстати! Простым доступным способом укрепить здоровье кишечника является употребление воды с добавлением непастеризованного яблочного уксуса. Такой напиток содержит натуральные ферменты и пробиотические бактерии, которые могут поддерживать микробиом, стимулировать пищеварение и тем самым способствовать здоровью кишечника.

«Клетки слизистой оболочки кишечника обновляются каждые четыре-семь дней. Если с помощью правильного питания и физических нагрузок поддерживать организм в его работе над улучшением здоровья кишечника, то кишечный тракт приобретет привычку к устойчивому восстановлению – это укрепит здоровье в целом и дополнительно защитит психику от негативных возрастных изменений».

Научно установлено, что порядка 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике, и он вырабатывает около 90 процентов серотонина, так называемого гормона счастья, от которого зависит психическая устойчивость и восприятие окружающего мира. Кроме того, кишечный тракт обеспечивает всасывание основных питательных веществ, которые необходимы практически для всех процессов в нашем организме — от выработки энергии до восстановления клеток. Таким образом, здоровый кишечник может оказывать положительное влияние не только на наше пищеварение, но и на наше самочувствие и настроение – об этом в беседе с MedikForum.ru рассказала гастроэнтеролог Александра Алисова.Гастроэнтеролог объяснила, почему для крепкого здоровья и долголетия важно иметь хорошо работающий кишечник Врач подчеркнула, что нарушения в работе кишечника могут привести к дефициту питательных веществ, который способен стать причиной долгосрочных физических и психических проблем.Зеркалом кишечника является кожа. Отклонения в его работе , частый запор или пищевая непереносимость, провоцируют появление кожных высыпаний, красных пятен, зуда и других неприятных симптомов воспалительных процессов в коже.Кроме того, плохое состояние кишечного микробиома способствует развитию эмоциональных проблем. Кишечник и психика связаны существующей в организме осью кишечник-мозг, и проблемы с кишечным трактом часто выражаются в негативных эмоциях, таких как стресс, страх, раздражительность, агрессия.Один из ключевых факторов – несбалансированный рацион, в котором не хватает воды, клетчатки и свежей растительной пищи. Питание с упором на готовые блюда и полуфабрикаты, переработанное мясо содержат мало питательных веществ и не способствуют поддержанию здоровой кишечной флоры. Также кишечник страдает от нехватки натуральных ферментированных продуктов, которые содержат пробиотики, полезные для размножения хороших бактерий.Вдобавок на состоянии кишечного микробиома плохо сказывается неконтроируемыйприем лекарственных препаратов, особенно антибиотиков, которые нарушают баланс микроорганизмов. К этому добавляются токсины окружающей среды и хронический стресс. Все это приводит к тому, что нежелательные бактерии или грибки, такие как Candida albicans, активнее распространяются в кишечнике, ухудшая его микрофлору.Прежде всего, продукты, которые подверглись естественной ферментации (домашняя квашеная капуста, кимчи, кефир и йогурт, яблочный уксус), а также продукты с высоким содержанием клетчатки (овощи и фрукты).Также очень полезны источники пребиотиков (лук, чеснок, цикорий, артишоки): они стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.Должны входить в рацион и продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (например, омега-3 или омега-9), которые способствуют оздоровлению слизистой оболочки кишечника, препятствуют развитию воспаления в нем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью может принести ежедневный прием яблочного уксуса

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