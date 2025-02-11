Малоизвестные и неожиданные причины головной боли: что может скрываться за ее появлением?

В программе о здоровье Елена Малышевой была раскрыта неожиданная причина появления головной боли. Врачи сообщили, что вызывать ее могут проблемы с шеей – конкретно, поражение сустава, находящегося между вторым и третьим шейным позвонком. В этом случае неприятные ощущения вызываются нервами, сигнализирующими о суставных проблемах.На самом деле головная боль чаще всего вызывается стрессом, изменением погоды или перепадами давления, но неочевидные причины тоже могут провоцировать этот неприятный симптом, подтвердила в беседе с MedikForum.ru врач общей практики Татьяна Захарова. Медик рассказала, какие малоизвестные и неожиданные факторы могут скрываться за появлением головной боли.По словам врача, многие люди не замечают, что пьют слишком мало воды в течение дня, но даже некритичноеможет стать причиной головной боли. Мозг на 75% состоит из воды, и при недостатке жидкости он начинает «сжиматься», что приводит к болезненным ощущениям. Для профилактики такой проблемы нужно следите за водным балансом.может провоцировать частые головные боли, так как при таком сидении возникает специфическое напряжение в мышцах шеи и плеч. Это, в свою очередь, приводит к так называемой головной боли напряжения. Людям, которые проводите много времени за компьютером или смартфоном, нужно выполнять регулярную разминку, упражнения для укрепления мышц торса, спины.Мало кто связывает головную боль с, однако неправильный прикус, бруксизм (скрежет зубами во сне) или воспаление дёсен тоже могут вызывать головную боль. Такая боль часто локализуется в висках или затылке. Если головная боль сопровождается дискомфортом в челюсти, нужно посетить стоматолога.Помимо того, скрываться за ощущением дискомфорта могут, включая парфюм, бытовую химию, цветы, могут спровоцировать головную боль у людей с повышенной чувствительностью. Это связано с раздражением тройничного нерва, который отвечает за восприятие запахов. При склонности к такому типу боли нужно стараться минимизировать их воздействие.Как недосып, так и слишком долгий сон также могут стать причиной головной боли –приводит к дисбалансу в работе мозга и сосудов. Чтобы избежать этого, рекомендуется спать 7–8 часов в сутки и придерживаться постоянного графика, даже в выходные дни.У женщин головная боль часто связана суровня эстрогена. Это может происходить во время менструации, беременности или менопаузы. Такую боль следует обсудить с врачом.Еще один фактор –. Некоторые метеочувствительные люди часто ощущают характерный дискомфорт за несколько часов до смены погоды. Головную боль у них могут вызывать не только перепады давления, но и изменения влажности, температуры или магнитные бури.В свою очередь,, такие как синусит или тонзиллит, могут вызывать постоянные головные боли. Воспалительные процессы в пазухах носа или горле создают давление, которое отдается в голове. Если стойкая головная боль сопровождается заложенностью носа или болью в горле, стоит проверить у врача состояние ЛОР-органов.Вдобавок вызвать боль могут, стресс и тревога, подавленные эмоции (невыраженный гнев или скрытое раздражение могут вызывать напряжение в мышцах и сосудах, что приводит к болезненным ощущениям). В этом случае для решения проблемы может понадобиться работа с психологом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают постоянное ощущение холода в ногах

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