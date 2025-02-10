Анемия, грыжа или диабет? Эти проблемы со здоровьем вызывают постоянное ощущение холода в ногах
Постоянно холодные ноги могут объясняться разными нарушениями и заболеваниями.
Одной из самых распространенных причин холодных ног является плохое кровообращение. Кровоток отвечает за транспортировку тепла по телу, и если он замедляется, конечности (особенно ноги) страдают в первую очередь.
Вот типичные причины ухудшения кровообращения:
- Малоподвижный образ жизни: сидячая работа, отсутствие спорта и физической активности в повседневной рутине;
- Курение (никотин сужает сосуды);
- Атеросклероз (при данном заболевании на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, препятствующие нормальному току крови).
Гипотиреоз. Еще одна проблема со здоровьем, объясняющая постоянно холодные ноги, – это больная щитовидка. При гипотиреозе железа вырабатывает недостаточно гормонов, что замедляет обмен веществ и способствует постоянному ощущению холода. Другие его симптомы включают усталость, сухость кожи, выпадение волос, увеличение веса.
Диабет. Сахарный диабет может вызывать повреждение нервов и сосудов, особенно в нижних конечностях. Это состояние известно как диабетическая нейропатия. Оно может сопровождаться не только холодом в ногах, но и онемением, покалыванием или болью.
Межпозвоночная грыжа. Постоянное ощущение холода в ногах может быть связано с нарушением работы нервной системы. Например, при остеохондрозе или грыже позвоночника может происходить защемление нервов, что вызывает специфические ощущения в конечностях.
Дефицитные состояния. Недостаток железа, витамина B12 или магния в организме может вести к появлению анемии, которая ухудшает кровообращение. В результате конечности, включая ноги, получают меньше тепла и кислорода, что вызывает ощущение холода.
Стресс и тревожность. Во время стресса организм выделяет адреналин, который сужает кровеносные сосуды. Это может ухудшить кровотока в конечностях, вызывая ощущение холода в них. Хронический стресс, постоянное напряжение или тревога усугубляют данную проблему.
Побочные эффекты лекарств. Некоторые препараты, например, бета-блокаторы или средства от мигрени, могут сужать кровеносные сосуды, способствуя ощущению холода в ногах или руках.
Грибковые инфекции. Холодные ноги могут быть связаны с грибковыми поражениями кожи. Грибок нарушает микроциркуляцию крови, что вызывает чувство охлаждения.
Низкое кровяное давление. Гипотония ухудшает кровоснабжение конечностей, что вызывает холод в ногах. Это особенно заметно у людей, которые мало двигаются.
Нарушение осанки. При искривлении позвоночника могут сдавливаться нервы и сосуды – это ухудшает кровообращение в ногах, и они мерзнут.
Густая кровь. Недостаток воды в организме ухудшает кровообращение, так как кровь становится более густой. Это может вызвать ощущение постоянно мерзнущих ног, особенно в холодное время года.
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