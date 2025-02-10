Анемия, грыжа или диабет? Эти проблемы со здоровьем вызывают постоянное ощущение холода в ногах

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ощущение холода в ногах

Постоянно холодные ноги могут объясняться разными нарушениями и заболеваниями.

Одной из самых распространенных причин холодных ног является плохое кровообращение. Кровоток отвечает за транспортировку тепла по телу, и если он замедляется, конечности (особенно ноги) страдают в первую очередь.

Вот типичные причины ухудшения кровообращения:
  • Малоподвижный образ жизни: сидячая работа, отсутствие спорта и физической активности в повседневной рутине;
  • Курение (никотин сужает сосуды);
  • Атеросклероз (при данном заболевании на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, препятствующие нормальному току крови).
Анемия (малокровие). Доктор Джесси Бракамонте сообщил MedicalXpress, что в некоторых случаях ноги замерзают при анемии, сопровождаемой снижением уровня гемоглобина в крови. Гемоглобин отвечает за перенос кислорода к тканям, и его недостаток может вызывать ощущение холода в конечностях. Вдобавок при анемии часто наблюдаются слабость, бледность кожи, головокружение.

Гипотиреоз. Еще одна проблема со здоровьем, объясняющая постоянно холодные ноги, – это больная щитовидка. При гипотиреозе железа вырабатывает недостаточно гормонов, что замедляет обмен веществ и способствует постоянному ощущению холода. Другие его симптомы включают усталость, сухость кожи, выпадение волос, увеличение веса.

Диабет. Сахарный диабет может вызывать повреждение нервов и сосудов, особенно в нижних конечностях. Это состояние известно как диабетическая нейропатия. Оно может сопровождаться не только холодом в ногах, но и онемением, покалыванием или болью.

Межпозвоночная грыжа. Постоянное ощущение холода в ногах может быть связано с нарушением работы нервной системы. Например, при остеохондрозе или грыже позвоночника может происходить защемление нервов, что вызывает специфические ощущения в конечностях.

Дефицитные состояния. Недостаток железа, витамина B12 или магния в организме может вести к появлению анемии, которая ухудшает кровообращение. В результате конечности, включая ноги, получают меньше тепла и кислорода, что вызывает ощущение холода.

Стресс и тревожность. Во время стресса организм выделяет адреналин, который сужает кровеносные сосуды. Это может ухудшить кровотока в конечностях, вызывая ощущение холода в них. Хронический стресс, постоянное напряжение или тревога усугубляют данную проблему.

Побочные эффекты лекарств. Некоторые препараты, например, бета-блокаторы или средства от мигрени, могут сужать кровеносные сосуды, способствуя ощущению холода в ногах или руках.

Грибковые инфекции. Холодные ноги могут быть связаны с грибковыми поражениями кожи. Грибок нарушает микроциркуляцию крови, что вызывает чувство охлаждения.

Низкое кровяное давление. Гипотония ухудшает кровоснабжение конечностей, что вызывает холод в ногах. Это особенно заметно у людей, которые мало двигаются.

Нарушение осанки. При искривлении позвоночника могут сдавливаться нервы и сосуды – это ухудшает кровообращение в ногах, и они мерзнут.

Густая кровь. Недостаток воды в организме ухудшает кровообращение, так как кровь становится более густой. Это может вызвать ощущение постоянно мерзнущих ног, особенно в холодное время года.

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