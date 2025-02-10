Анемия, грыжа или диабет? Эти проблемы со здоровьем вызывают постоянное ощущение холода в ногах

Малоподвижный образ жизни: сидячая работа, отсутствие спорта и физической активности в повседневной рутине;

Курение (никотин сужает сосуды);

Атеросклероз (при данном заболевании на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, препятствующие нормальному току крови).

Одной из самых распространенных причин холодных ног является плохое кровообращение. Кровоток отвечает за транспортировку тепла по телу, и если он замедляется, конечности (особенно ноги) страдают в первую очередь.Вот типичные причины ухудшения кровообращения:Доктор Джесси Бракамонте сообщил MedicalXpress, что в некоторых случаях ноги замерзают при анемии, сопровождаемой снижением уровня гемоглобина в крови. Гемоглобин отвечает за перенос кислорода к тканям, и его недостаток может вызывать ощущение холода в конечностях. Вдобавок при анемии часто наблюдаются слабость, бледность кожи, головокружение.Еще одна проблема со здоровьем, объясняющая постоянно холодные ноги, – это больная щитовидка. При гипотиреозе железа вырабатывает недостаточно гормонов, что замедляет обмен веществ и способствует постоянному ощущению холода. Другие его симптомы включают усталость, сухость кожи, выпадение волос, увеличение веса.Сахарный диабет может вызывать повреждение нервов и сосудов, особенно в нижних конечностях. Это состояние известно как диабетическая нейропатия. Оно может сопровождаться не только холодом в ногах, но и онемением, покалыванием или болью.Постоянное ощущение холода в ногах может быть связано с нарушением работы нервной системы. Например, при остеохондрозе или грыже позвоночника может происходить защемление нервов, что вызывает специфические ощущения в конечностях.Недостаток железа, витамина B12 или магния в организме может вести к появлению анемии, которая ухудшает кровообращение. В результате конечности, включая ноги, получают меньше тепла и кислорода, что вызывает ощущение холода.Во время стресса организм выделяет адреналин, который сужает кровеносные сосуды. Это может ухудшить кровотока в конечностях, вызывая ощущение холода в них. Хронический стресс, постоянное напряжение или тревога усугубляют данную проблему.Некоторые препараты, например, бета-блокаторы или средства от мигрени, могут сужать кровеносные сосуды, способствуя ощущению холода в ногах или руках.Холодные ноги могут быть связаны с грибковыми поражениями кожи. Грибок нарушает микроциркуляцию крови, что вызывает чувство охлаждения.Гипотония ухудшает кровоснабжение конечностей, что вызывает холод в ногах. Это особенно заметно у людей, которые мало двигаются.При искривлении позвоночника могут сдавливаться нервы и сосуды – это ухудшает кровообращение в ногах, и они мерзнут.Недостаток воды в организме ухудшает кровообращение, так как кровь становится более густой. Это может вызвать ощущение постоянно мерзнущих ног, особенно в холодное время года.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии можно определить по изменению мочи

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