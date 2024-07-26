Онколог Троян ответил, может ли меланома появиться на коже без родинок

«Удаление всех родинок не гарантирует защиту от меланомы, хотя и понижает ее риски», - констатировал специалист.

Обычно, говоря о меланоме – самом агрессивном и смертоносном виде рака кожи – врачи советуют следить за появлением на теле «нехороших» родинок. Эти образования отличаются крупным размером и быстрым ростом, неравномерным окрасом, неровными краями.Но может ли меланома появиться на чистой коже без родинок? Онколог Троян ответил на этот вопрос утвердительно, сообщил URA.RU, ссылаясь на телеграм-канал врача.Онколог обратил внимание на то, что меланома может развиваться как на месте существующей родинки (которая начинает преображаться вследствие злокачественного процесса), так и на коже, лишенной каких бы то ни было родинок. Заметить неблагополучное изменение можно лишь при регулярных осмотрах, подчеркнул эксперт. Нужно иметь в виду, что плоские образования на коже чаще подвергаются злокачественному перерождению, чем узловые.Что также важно помнить, фактором развития меланомы часто становится избыточное нахождение на солнце, при котором незащищенные участки кожи подвергаются воздействию прямых лучей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди составляют группу повышенного риска в плане заболевания меланомой, об этом более подробно рассказала врач-онкодерматолог Ольга Машкова. В частности, врач отметила, что раку кожи в большей степени подвержены обладатели голубых и серых глаз

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