В Свердловской области ежегодно фиксируют около 150 случаев онкологических заболеваний у детей

В Свердловской области ежегодно регистрируют примерно 150 новых случаев онкологических заболеваний среди детей.

Наиболее часто среди пациентов младшего возраста встречаются гемобластозы и опухоли центральной нервной системы. Заболевания выявляются преимущественно у детей в возрасте от 3 до 4 лет, а также среди подростков.

Специалисты отмечают, что подростки обычно переносят химиотерапию легче по сравнению с младшими детьми и чаще достигают ремиссии.

Вопросы детской онкологии остаются актуальными для региона, поскольку ранняя диагностика и особенности лечения зависят от возраста пациента и типа заболевания.

Медицинские организации продолжают наблюдение за динамикой заболеваемости и уделяют внимание индивидуальному подходу к терапии детей с онкологическими диагнозами.