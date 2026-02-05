В Красноярске выявили продукты с нарушениями качества: сыр, котлеты и салат

В Красноярске специалисты обнаружили партии продуктов питания, не соответствующие установленным требованиям качества. В список попали сыр, котлеты и салат, которые были исследованы в рамках планового контроля.

Лабораторные проверки проводились сотрудниками Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». В январе в их распоряжение поступило более 149 образцов различных продуктов, включая молочные изделия, мясные полуфабрикаты и блюда, приготовленные в заведениях общественного питания.

В ходе исследований были выявлены нарушения, которые могут представлять опасность для потребителей. Все выявленные случаи зафиксированы в государственной информационной системе «Веста» ФГИС «ВетИС».

Контроль качества пищевой продукции является одной из ключевых задач для предотвращения возможных рисков для здоровья населения. Нарушения стандартов могут привести к необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности продуктов на рынке.

Информация о результатах лабораторных исследований направлена в территориальное управление Россельхознадзора. Ведомство рассматривает дальнейшие шаги по реагированию на выявленные факты.