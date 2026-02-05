Врач Филатов объяснил, почему пельмени не стоит считать вредным продуктом

Врач и автор Telegram-канала «Злой доктор Филатов» выступил с разъяснением о пищевой ценности популярных блюд, которые часто попадают в список нежелательных у диетологов.

По словам специалиста, пельмени и еще два блюда, традиционно считающиеся вредными, на самом деле содержат меньше калорий, чем принято думать.

Медик отметил, что многие россияне опасаются включать эти продукты в рацион, однако их влияние на организм не столь однозначно.

Тема питания и выбора продуктов регулярно обсуждается среди специалистов, поскольку рацион может оказывать влияние на общее состояние здоровья.

Филатов подчеркнул, что важно подходить к оценке блюд без предвзятости и учитывать их состав, а не только распространенные стереотипы.