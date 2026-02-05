Семьи пациентов больницы Рубцовска сообщили о нарушениях санитарных норм

В Алтайском крае родственники пациентов одной из больниц города Рубцовска сообщили о нарушениях санитарных норм и халатности со стороны персонала.

По словам родных, пожилая женщина, перенесшая инсульт, испытывает трудности с самостоятельным приемом пищи и воды. Семья утверждает, что сотрудники медучреждения оставляли еду на прикроватной тумбочке и не оказывали необходимой помощи.

Из-за этого родственникам приходилось самостоятельно приезжать в больницу несколько раз в день, чтобы помочь пациентке с приемом пищи и жидкости.

Вопросы санитарного состояния и организации ухода в медицинских учреждениях могут иметь значение для состояния здоровья пациентов, особенно пожилых и маломобильных людей.

Семьи пациентов направили официальные обращения в надзорные органы по защите прав потребителей, а также в страховые компании. Представители учреждений пока не комментировали ситуацию, однако обращения находятся на рассмотрении.